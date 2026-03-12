Hans-Joachim Billert hat Ideen Für mehr Wir-Gefühl: Nationalpark-Zeitung verteilen? Vera Müller 12.03.2026, 08:01 Uhr

i Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald wurde im Jahr 2025 zehn Jahre alt. Das wurde groß gefeiert, die Resonanz war hervorragend. Mehr als 11.000 Gäste kamen. Hosser. HOSSER

Ein Thema im temperamentvollen Wahlkampf in der VG Herrstein-Rhaunen ist der Nationalpark. Es wird Kritik laut. Unsere Zeitung fragte bei Hans-Joachim Billert, Vorsitzender der kommunalen Nationalparkversammlung, nach. Was läuft gut, was nicht?

Von wegen infrastruktureller Trümmerhaufen, hoher Nachholbedarf und so weiter, wie es mit Blick auf den Nationalpark Hunsrück-Hochwald einige Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen in unserer Zeitung auf Nachfrage dargelegt hatten .







