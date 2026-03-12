Hans-Joachim Billert hat Ideen
Für mehr Wir-Gefühl: Nationalpark-Zeitung verteilen? 
Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald wurde im Jahr 2025 zehn Jahre alt. Das wurde groß gefeiert, die Resonanz war hervorragend. Mehr als 11.000 Gäste kamen.
Ein Thema im temperamentvollen Wahlkampf in der VG Herrstein-Rhaunen ist der Nationalpark. Es wird Kritik laut. Unsere Zeitung fragte bei Hans-Joachim Billert, Vorsitzender der kommunalen Nationalparkversammlung, nach. Was läuft gut, was nicht? 

Von wegen infrastruktureller Trümmerhaufen, hoher Nachholbedarf und so weiter, wie es mit Blick auf den Nationalpark Hunsrück-Hochwald einige Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen in unserer Zeitung auf Nachfrage dargelegt hatten .

