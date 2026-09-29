Die Resonanz auf die von Julia Klöckner initiierte Veranstaltung zur ärztlichen Versorgung rund um Idar-Oberstein ist so groß, dass nun in die Göttenbach-Aula eingeladen wird. Der Platz in der Brasserie hätte nicht ausgereicht.
Lesezeit 1 Minute
Praxen schließen, Patienten suchen nach Möglichkeiten, die Hausärzte werden älter: In Idar-Oberstein gibt es zunehmend Probleme mit der medizinischen Versorgung. Darauf reagiert Julia Klöckner. Die Bundestagsabgeordnete und Bundestagspräsidentin hatte für Mittwoch, 21.