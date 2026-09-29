Hausärzte in Idar-Oberstein Für Julia Klöckners Info-Veranstaltung mehr Platz nötig Vera Müller 29.09.2026, 06:00 Uhr

i Wie geht es in Idar-Oberstein und Umgebung weiter mit der ärzutlichen Versorgung? Darum geht es bei einer Info-Veramstaltung, zu der Julia Klöckner einlädt. Rolf Vennenbernd/dpa

Die Resonanz auf die von Julia Klöckner initiierte Veranstaltung zur ärztlichen Versorgung rund um Idar-Oberstein ist so groß, dass nun in die Göttenbach-Aula eingeladen wird. Der Platz in der Brasserie hätte nicht ausgereicht.

Praxen schließen, Patienten suchen nach Möglichkeiten, die Hausärzte werden älter: In Idar-Oberstein gibt es zunehmend Probleme mit der medizinischen Versorgung. Darauf reagiert Julia Klöckner. Die Bundestagsabgeordnete und Bundestagspräsidentin hatte für Mittwoch, 21.







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