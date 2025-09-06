Die Tattoo-Convention in Idar-Oberstein ist die größte Veranstaltung dieser Art in Rheinland-Pfalz. An diesem Wochenende gibt es in der Messe eine Menge zu sehen.

Es muss ja nicht gleich wie bei Popstar Ed Sheeran sein. Der Sänger hat mehr als 60 Tätowierungen, die den Großteil seines Oberkörpers abdecken. Aber feststeht: Tattoos sind nach wie vor angesagt, bei jungen Leuten wie bei älteren. Da kann man keine Alters- oder Typgrenzen ziehen, wie auch bei der zwölften Tattoo-Convention in der Messe deutlich wird.

i 180 Artists sind zu Gast. Michael Greber

Die Messe der coolen Körperkunst wurde am Samstagmorgen eröffnet und kann am heutigen Samstag bis 21 Uhr besucht werden. Am Sonntag können sich Interessierte zwischen 10 und 19 Uhr umschauen, was die 180 nationalen und internationale Tattoo-Artists präsentieren. Die Convention ist die größte Veranstaltung dieser Art in Rheinland-Pfalz und hat sich längst etabliert.

i Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Angesagt ist das, was der Kunde wünscht. Michael Greber

Cassidy Rose übernimmt die Moderation: bestes Beispiel für die Vielseitigkeit von Tattoos. Jede Menge Kunstwerke zieren den Körper der Moderatorin. Zur Messe gehört ein abwechslungsreiches Programm: Contest an beiden Tagen, Piercing-Artists, Tattoo- und Piercing-Supplier, Mode- und Trendmarken, Barber-Shops und Street Food.

Viele Besucher nutzen die Messe als Inspiration. Schließlich will gut überlegt sein, was man vermutlich lebenslang mit sich rumträgt. Was ist in, was ist out? Das können auch die Profis nicht so genau sagen: Erlaubt ist, was gefällt und den Tattoo-Träger glücklich macht. Minimalismus und feine Linien sind ein Trend, ebenso Blacklight-Tattoos, die erst sichtbar werden, wenn man sie ins Schwarzlicht hält, und Schmuck-inspirierte Tattoos. Aber auch die Klassiker haben nach wie vor ihre Fangemeinde. Besonders eine frisch gestochene Tätowierung benötigt sorgfältige Pflege. Auch hierzu bietet die Messe Input der Experten. Pflegemittel gibt es auch vegan. Man geht mit der Zeit in der Szene.

i Die Tattoo-Messe findet zum zwölften Mal statt. Michael Greber

Besonderer Höhepunkt: Am Samstagabend steht die erste Tattoo-Convention Fight-Night ab 20 Uhr in der Messehalle 2 an. Es werden zwölf Kämpfe in einem Oktagon-Käfig ausgetragen. MMA (Mixed Martial Arts)-Profi Christian Jungwirth aus Stuttgart wird die Fight-Night eröffnen, live vor Ort sein und für Autogramme bereitstehen. Die Zuschauer erwarten zehn spannende Fights in den Kampfstilen, Muay Thai, K-1 und MMA. Die Fight-Night soll es auch in Zukunft geben, wohl aber nicht zeitgleich zur Messe. Der Aufwand ist zu hoch.

i Einige ließen sich direkt vor Ort tätowieren. Michael Greber

Veranstalter Matthias Kantner und sein Team vom Tattoo-Studio For Ink Addicts-Tattoo-Studio freuen sich, dieses Jahr etwas ganz Besonderes auf die Beine gestellt zu haben: „In der Messe steckt viel Arbeit. Aber sie ist immer gut besucht. Das motiviert uns.“ Die Messehalle wurde dieses Mal ganz in Schwarz gestaltet: Das passt zur coolen Atmosphäre und gefällt auch den Tätowierern, die jedes Jahr heiß auf den Contest sind. Der Pokal wurde eigens in Italien gefertigt.

In der Eingangshalle präsentiert ein Unternehmen Motorräder, vor allem Harley-Davidsons, die nach Wünschen der Kunden umgestaltet sind. Auch da schauen sich viele Messebesucher um.

Weitere Infos www.tattooconvention-idaroberstein.de