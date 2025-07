Auch wenn die Stadtbibliothek aktuell einer „Sauna“ gleicht, wie Leiterin Sandra Ley schmunzelt betont: Einen Besuch ist das Bücherparadies immer wert. Sommerzeit ist Lesezeit – für kleine Leseratten und auch für große.

Am 23. Juni startete der 17. Lesesommer und der vierte Vorlese-Sommer Rheinland-Pfalz, der bis zum 24. August andauert. Der Lesesommer richtet sich an Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren an, der Vorlese-Sommer spricht sowohl Kitakinder im Vorlesealter als auch potenzielle Vorleser an. Unter den landesweit rund 230 teilnehmenden kommunalen und kirchlichen Bibliotheken ist auch in diesem Jahr wieder die Stadtbibliothek Idar-Oberstein.

Wöchentlich neue Medien

Um am Vorlese-Sommer teilnehmen zu können, muss man sich in der Stadtbibliothek anmelden. Für jedes Buch, welches das Kind vorgelesen bekommt, gibt es einen Stempel in die Clubkarte. Drei gesammelte Stempel und ein gemaltes Bild zum Lieblingsbuch qualifizieren die Kinder zum Erhalt einer Urkunde. Pro Kind geht eine Clubkarte in den Lostopf des landesweiten Gewinnspiels. Der Hauptpreis ist ein Kinderfahrrad, außerdem werden noch ein Lego-Set, Tonie-Boxen und Tonie-Figuren, Spiele und Buchgutscheine verlost.

Auch für den Lesesommer ist eine Anmeldung notwendig. Die Teilnehmer können exklusiv und kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen. Am Freitag, 5. September, veranstaltet die Stadtbibliothek Bibliothek die große Abschlussparty, bei der die Urkunden überreicht werden.

Die Aktionen laufen gut, berichtet Ley. Täglich melden sich Kinder zur Teilnahme an: „Außerdem bieten wir ja nun für Bibliotheksbenutzer die digitalen Angebote Polylino (Bilderbücher in 70 Sprachen), Phase 6 (Vokabel- und Grammatiktrainer abgestimmt auf verschiedene Schulbücher), Sofatutor (Lernvideos, Arbeitsblätter etc.) und Riffreporter (unabhängiger Journalismus) an. Aber natürlich kommen auch wöchentlich neue, gedruckte Medien ins Haus.“

Thomas Mann am See

Ihre Empfehlungen für den Sommerlesespaß: Lucy Clarke „Surf House“: Wie der Titel schon vermuten lässt, ist das ein Thriller. „In Marrakesch werden Bea Geld und Ausweis gestohlen. Zu ihrem großen Glück wird sie in einem Surfhotel angestellt. Sie scheint im Paradies, doch die Idylle trügt…“, macht Ley Appetit.

Zweiter Tipp: Ito Ogawa „Hatokos wunderbarer Schreibwarenladen“. Nach dem Tod ihrer strengen Großmutter kehrt Hatoko nach Japan in ihren Heimatort zurück, übernimmt den Schreibwarenladen und wird öffentliche Schreiberin. „Dadurch ist sie schnell mitten in der Gemeinschaft, aber sie tut sich schwer mit ihrer eigenen Vergangenheit zurechtzukommen. Neben den mit viel Liebe gezeichneten Figuren erfährt auch noch so einiges über Papeterie und Schreibwerkzeuge. Die Autorin ist eine der beliebtesten in Japan.“

Dritter Tipp: Kerstin Holzer „Thomas Mann macht Ferien: Ein Sommer am See“. Ley sagt dazu: „Das ist keine umfassende Biografie des Schriftstellers, beleuchtet wird der Sommer 1918, in dem die Familie Mann eine komfortable Villa am Tegernsee mietet und unbeschwerte Monate dort genießen will. Doch die Welt ist im Umbruch – auch Thomas Mann selbst.“

Grusel für die Kleinen

Auch für junge Leser hat sie Vorschläge: „Die Geisterhelfer – traue sich, wer kann“ (ab acht Jahren. „Leo kann Geister sehen und mit ihnen sprechen. So ist er unfreiwillig Geisterhelfer. Die Geister Ferdinand, Agathe und Harry bitten ihn um Hilfe. Ihr Seelenfrieden ist in Gefahr, weil ein besonders übellauniger Quälgeist auf dem Friedhof sein Unwesen treibt. Zum Glück hat Leo mit Antonia eine unerschrockene Helferin. Diese lustige und ein bisschen gruselige Geschichte ist der Auftakt einer Reihe.“

i Ein Foto vom vergangenen Jahr: Oberbürgermeister Frank Frühauf, Bibliotheksleiterin Sandra Ley und KSK-Mitarbeiter Leonhard Stibitz umringt von Kindern und Jugendlichen, die nach erfolgreicher Teilnahme am Lesesommer ihre Urkunden abholten. Eva Grosser/Stadtverwaltung Idar-Oberstein

Tipp zwei: Sabine Schoder „The Romeo & Juliet Society“ /Band 1 bis 3. Joy wird in eine geheime Akademie in Verona entführt. Dort erfährt sie, dass noch heute auf den verfeindeten Familien Montague und Capulet ein Fluch liegt. Alle 17 Jahre muss sich ein Liebespaar aus beiden Häusern opfern. Eine Romantasy-Trilogie ab 14 Jahren, die alles bietet: Spannung, Liebe, Tragik, einige Fantasy-Elemente und eine geheime Akademie im italienischen Verona.“

Mit Blick in den Herbst betont Ley: „Für das nächste Pub-Quiz gibt es noch keinen neuen Termin, aber ich hoffe, es wird im Oktober oder November klappen.“ Die Premiere im April war ein großer Erfolg, das Gehirnjogging kam sehr gut an. Es wurde der Wunsch nach Wiederholung laut: „Darauf wollen wir reagieren.“