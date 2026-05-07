Biontech will sich Ende 2027 aus Idar-Oberstein zurückziehen. Damit gehen rund 440 hoch qualifizierte Arbeitsplätze verloren. Wie das aufgefangen werden soll, ist derzeit völlig unklar. Wir haben die Fraktionen im Idar-Obersteiner Stadtrat befragt.
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Frederik Grüneberg, Sprecher der CDU-Fraktion im Idar-Obersteiner Stadtrat, sagt: „Der plötzliche Abzug von Biontech hat uns als CDU-Fraktion sehr überrascht und getroffen. Die Investitionen in die hiesige Liegenschaft im Vollmersbachtal, welche zum Jahreswechsel 2025/2026 noch vollzogen wurden, sendeten in den vergangenen Wochen und Monaten andere Signale.