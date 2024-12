Idar-Obersteiner einsatzbereit Für Feuerwehr ist Silvester kein Knaller 30.12.2025, 13:00 Uhr

i In der Weidener Hauptstraße war in der Neujahrsnacht 2020 ein Feuer ausgebrochen, das auf insgesamt drei Häuser übergriff. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war bei dem Brand im Landkreis Birkenfeld im Einsatz, darunter auch die Idar-Obersteiner Wehr. Solche Einsätze bleiben in Erinnerung, berichtet Wehrleiter Jörg Riemer. Hosser

Mit Anspannung und immer in Alarmbereitschaft erleben die Feuerwehrangehörigen der Stadt Idar-Oberstein die Silvesternacht.

Mal ganz lässig Party machen oder mit der Familie in aller Ruhe Raclette genießen: für Feuerwehrangehörige in der Silvesternacht kaum möglich. „Wir sind immer in Alarmbereitschaft, an Silvester natürlich ganz besonders“, weiß Wehrleiter Jörg Riemer aus Erfahrung.

