Für Eltern: In Idar-Oberstein entsteht Trauergruppe

Trauer, Liebe, Wut, Ohnmacht, Sehnsucht, völlige Erstarrung. Der Tod eines Kindes ist für Eltern meist unerträglich. Doch wie geht Trauer? In Idar-Oberstein entsteht eine neue Gruppe, die sich diesem Thema widmet.

Ab Oktober 2025 wird es in Idar-Oberstein ein neues Gruppenangebot für verwaiste Eltern geben. In Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein Trauernde Eltern und Kinder Rhein-Main entsteht eine begleitete Trauergruppe für Mütter und Väter, die ein Kind verloren haben – unabhängig vom Alter des Kindes oder der Todesursache.

Initiatorin der neuen Gruppe ist Sylvia Hey, ausgebildete Trauerbegleiterin aus Hottenbach. Sie und ihr Mann Andreas Hey, deren damals 21-jähriger Sohn Max am 24. Mai 2015 bei einem tragischen Traktorunfall auf der K 21 bei Hottenbach ums Leben kam, sind Trauerexperten. Vor zwei Jahren veröffentlichte das Paar eine Broschüre „15 Leitgedanken zum Umgang mit Trauernden“. Jüngst hat Sylvia Hey einen Trauerwagen eingerichtet. Zu ihren Angeboten gehören Einzelbegleitung, Paarbegleitung für trauernde Eltern und Sternenkind-Eltern, Gruppenangebot für trauernde Mütter und Väter in Kooperation mit dem Verein Trauernde Eltern und Kinder Rhein-Main, Trauer am Arbeitsplatz sowie Gespräche über Trauer für Selbsthilfegruppen, Vereine und alle Interessierten an diesem Lebensthema.

Es gehe ihr darum, in der Begleitung die eigene Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen, sich selbst mit bestimmten Möglichkeiten zu stabilisieren, wenn die Trauerwelle einen überrollt. Ein wichtiger Aspekt sei auch, alle im Umfeld des Verlustes mitzudenken: „Betroffen ist ja das ganze Familiensystem und die Freunde, Nachbarn, Kollegen. Ich nehme in Gesprächen wahr, dass es viele Fragen dazu gibt. Aus diesem Grund ist es mir ganz wichtig, Antworten zu geben, um aufzuzeigen: Es ist normal, all diese unterschiedlichen Gefühle zu spüren. Und es darf sein“, erläutert Hey.

i Sylvia Hey und der Trauerwagen in Hottenbach. Das Angebot stößt auf großes Interesse. Nun wird die Hottenbacherin eine Trauergruppe in Idar-Oberstein anleiten. Andreas Hey. Sylvia Hey

Nach ihrer Ausbildung zur Trauerbegleiterin war für sie klar, dass in Idar-Oberstein ein Angebot für trauernde Eltern fehlt – diese Lücke möchte sie nun füllen. Die Gruppe soll betroffenen Eltern einen geschützten Raum bieten, in dem sie sich mit anderen austauschen, verstanden fühlen und Halt finden können. Das Angebot ist professionell begleitet und findet regelmäßig in Idar-Oberstein statt.

Mit diesem neuen Standort erweitert der Verein Trauernde Eltern und Kinder Rhein-Main sein Angebot über das Rhein-Main-Gebiet hinaus und möchte auch in der Region Idar-Oberstein und Umgebung Unterstützung für trauernde Familien zugänglich machen.

Der Verein, der seit 28 Jahren besteht, bietet Eltern, Geschwistern, Jugendlichen und Kindern aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet intensive Trauerbegleitung an und ist weitgehend spendenfinanziert. Der Verein ist Mitglied im Bundesverband Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland (www.veid.de). Auf der Internetseite heißt es: „Jede Trauer ist anders. Ein Patentrezept wissen auch wir nicht. Was wir jedoch anbieten können, ist eine kompetente Begleitung auf dem persönlichen Trauerweg. Wir haben Verständnis, bieten Hilfe, geben Halt und hören zu. Wir erinnern und schauen nach vorne. Wir unterstützen auf dem individuellen Weg zurück ins Leben.“

Kontakt und weitere Infos zu Terminen sowie Anmeldung: Trauernde Eltern und Kinder Rhein-Main, Telefon 06131/6172658, www.eltern-kinder-trauer.de