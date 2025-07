Gerhard Hosser ist der Seniorchef der Foto-Agentur Hosser und hat das Geschehen in Idar-Oberstein und im Kreis Birkenfeld über viele Jahrzehnte verfolgt und dokumentiert. In der NZ-Sommerserie erzählt der 97-Jährige von früher.

Die Bäume in der Nachbarschaft waren unsere Spielplätze, wir lernten klettern und hatten früh erkannt, welches Obst auch in halbreifem Zustand schmackhaft war, wenn sich der Mund von der Säure richtig zusammen zog, als hätte man Schlehenbeeren von den Weißdornsträuchern vor dem ersten Frost gegessen. Ganz schön saure Erinnerungen, die da gedanklich wieder aufkommen...

Geld hatten wir Kinder überhaupt nicht. Aber wir hatten gelernt, den Pfennig zu ehren und wussten genau, was man dereinst mit einem einzigen Pfennig anstellen konnte. Es mag heute einem Märchen gleich klingen, aber ohne jegliche Abstriche – es ist die reine Wahrheit.

Wir wussten, wie die Weißwäsche und die Buntwäsche in der damaligen allerorts üblichen Waschküche getrennt wurden. Ich glaube, dass wir sehr oft in der Waschküche neben den Zinkwannen standen, allein schon deswegen, weil man dort so schön im Wasser planschen konnte. Das Feuer unter dem Waschkessel, wo meistens Holz verfeuert wurde, hatte es uns ebenfalls schon irgendwie angetan. Die Waschküche stand den fünf im Hause wohnenden Familien nach einem genau festgelegten Plan immer zeitweise zu.

Ohne Ordnung ging in diesen Wohngemeinschaften gar nichts. Es war genau festgelegt, wer in dieser oder jener Woche die Straßenreinigung vorzunehmen hatte und im Winter bei Schneefall den Bürgersteig, der damals „Trottoir“ hieß, räumen musste. Durch die französische Besatzung hatte unsere Sprache in verschiedenen Dingen einen französischen Einschlag. Der Bahnsteig war das „Peron“, der Eisenbahnwagen der „Waggon“ und der Geldbeutel war das „Portemonnaie“ – genug davon und schnell zurück in die Waschküche.

Wäschewasche und -trocknen war eine aufwendige Prozedur

Am Abend vor dem Waschtag wurde die Wäsche in Henko (einem chemischen Mittel) eingeweicht und am nächsten Tag in dem großen Waschkessel mit Persil gekocht und anschließend in „Sil“ ausgewaschen. Und nicht nur einmal! Ich glaube, zweimal wurde diese Prozedur vorgenommen. Wasser war noch recht günstig im Preis und außer in den trockenen Sommerwochen immer in ausreichendem Maße zu haben.

Zum Trocknen kam die Wäsche bei schönem Wetter draußen auf die Leine, bei Regenwetter auf den Trockenspeicher. War eine Wiese in der Nähe des Hauses, wurde die Wäsche zum Bleichen ausgelegt. Mehrmals mit der Gießkanne neu nass gemacht, stundenlang der Sonne ausgesetzt und anschließend wieder in der großen Zinkwanne ausgewaschen, um dann zu einer der vorgenannten Trockenarten zu gelangen. Die Wäsche war niemals knacktrocken, sie musste noch ein wenig „plutt“ sein. „Plutt“ war die Bezeichnung für Wäsche, die noch ein klein wenig Feuchtigkeit in sich hatte und sich daher wesentlich besser bügeln ließ.

Ohne größere Ordnung wurde die Wäsche von der Leine her eingerollt, zusammengerollt wie ein Blatt Papier. Damit wir Kinder auch ein wenig Verständnis für die viele Arbeit rund um den Waschtag hatten, durften wir auch den Frischeduft riechen, den Duft, der nur von der Wäsche ausgeht, die in der sauerstoffhaltigen Luft getrocknet wurde. Das können unsere heutigen Kinder nicht mehr riechen, leider. Verantwortlich dafür sind die Waschmaschine und der danebenstehende Trockner. Schade, wenn auch die Maschinen für die Mütter von heute ein wahrer Segen sind.

Für einen Pfennig konnte man damals fünf kleine Murmeln, wir nannten sie „Klicker“, erwerben. Sie waren aus Lehm und bunt, aber sehr zerbrechlich. Stießen zwei Murmelchen unglücklich zusammen, peng, waren sie in zwei Teile zerbrochen, obwohl die Spielregeln so waren, dass man versuchen musste, die Murmel eines anderen Mitspielers mit der eigenen Kugel zu treffen und ihn dadurch aus dem Rennen zu werfen. Die getroffene kleine bunte Kugel durfte man dann einkassieren und konnte somit seinen kleinen Besitz vermehren.

Zähne wurden mit Salz oder Kernseife geputzt

Dummerweise aber verlangten die ganz gewitzten unter uns Kindern, dass die zerbrochene Kugel umgehend durch einen ganzen Klicker ersetzt werden sollte. Ein Spielchen, dann waren drei Murmeln weg, und für einen Neueinsatz hatte man mit den restlichen beiden, die man für den Pfennig erstandenen hatte, nicht mehr genug zum Mitspielen.

Für einen Pfennig aber konnte man auch fünf kleine Himbeerbonbons – „Zuckersteine“ – kaufen. Rot waren sie und hart, so hart, dass sie einen automatisch verführten, sie mit den Zähnen zu zermalmen. Unsere Zähne waren aus meiner Erinnerung nicht übermäßig gut erhalten. Hasel- und Baumnüsse haben wir allesamt mit den Zähnen geknackt.

Geputzt haben wir die Zähne nur am Abend vor dem Schlafengehen. Und nicht wie heute mit Zahnpasta, nein, entweder mit Salz oder Kernseife, manchmal auch mit Zigaretten- oder Zigarrenasche. Und die stammte nicht von einer „Brasil“, bestenfalls von einem „Stumpen“. Das war die Bezeichnung für eine weniger gute Tabakware – schon der Geruch war eher stinkend als wohlriechend.