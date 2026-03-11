Bürgermeister-Urwahl 22. März
Für die Kandidaten ist der Bikepark noch nicht abgehakt
Am Idarkopf soll ein Bikepark entstehen, doch die Planungen sind ins Stocken geraten.
Reiner Drumm. RD

Wo hängt es beim Projekt Idarkopf und ist die Idee nach langen Jahren des Planens und des Wartens überhaupt noch zu retten? Das wollten wir von den Bewerbern für die Bürgermeister-Urwahl wissen. Die Antworten zeigen: Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Christian Schwinn: „Der Bikepark Idarkopf ist kein Symbolprojekt, sondern eine wichtige wirtschaftliche Zukunftsentscheidung für unsere Heimat. Ich will Tourismus, Wertschöpfung und Perspektiven für junge Menschen und bin bereit, Projekte umzusetzen – nicht nur zu diskutieren.

