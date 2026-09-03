Wildfreigehege Wildenburg
Für den Luchs wird ein neues Heim gebaut
Jan Rommelfanger ist zuversichtlich, dass mit zunehmender Attraktivität auch mehr Besucher als die derzeit 30.000 bis 35.000 pro
Jan Rommelfanger ist zuversichtlich, dass mit zunehmender Attraktivität auch mehr Besucher als die derzeit 30.000 bis 35.000 pro Jahr ins Wildfreigehege kommen.
Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Ein neues Zuhause für den Luchs: Das Wildfreigehege Wildenburg plant Großes. Und wie sieht die Zukunft des Parks insgesamt aus?

Lesezeit 2 Minuten
Ohne den Nationalpark Hunsrück-Hochwald wäre das Wildfreigehege an der Wildenburg wohl schon Geschichte. So aber wird die Anlage derzeit zum Nationalparktor umgestaltet. Beim Jubiläumsfest zum 60-jährigen Bestehen der 1966 vom Hunsrückverein eröffneten Einrichtung konnten die Besucher den Istzustand besichtigen und sich darüber informieren, wie es einmal werden soll.
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