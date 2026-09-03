Ein neues Zuhause für den Luchs: Das Wildfreigehege Wildenburg plant Großes. Und wie sieht die Zukunft des Parks insgesamt aus?
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Ohne den Nationalpark Hunsrück-Hochwald wäre das Wildfreigehege an der Wildenburg wohl schon Geschichte. So aber wird die Anlage derzeit zum Nationalparktor umgestaltet. Beim Jubiläumsfest zum 60-jährigen Bestehen der 1966 vom Hunsrückverein eröffneten Einrichtung konnten die Besucher den Istzustand besichtigen und sich darüber informieren, wie es einmal werden soll.