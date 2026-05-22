Schulbusunfall bei Leitzweiler
Für Busfahrer gilt strikte Null-Promille-Grenze
Für den Personentransport gelten verschärfte Regeln, dies gilt insbesondere auch für Busfahrer.
Für den Personentransport gelten verschärfte Regeln, dies gilt insbesondere auch für Busfahrer.
Reiner Drumm. Rd

Nach einem Unfall Ende Oktober in Leitzweiler stellte sich heraus, dass der Busfahrer alkoholisiert war und zudem keinen Führerschein mehr besaß. Gab es keine Überprüfungen, bei denen Auftraggeber oder Busunternehmen den Führerscheinbesitz prüfen?

Lesezeit 2 Minuten
Das möchte man sich als Eltern lieber nicht vorstellen: Ein Schulbusfahrer wurde Ende Oktober vergangenen Jahres mit 2,6 Promille Blutalkoholkonzentration erwischt, als er einen mit Kindern und Jugendlichen besetzten Bus von Türkismühle nach Leitzweiler steuerte.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren