Nach einem Unfall Ende Oktober in Leitzweiler stellte sich heraus, dass der Busfahrer alkoholisiert war und zudem keinen Führerschein mehr besaß. Gab es keine Überprüfungen, bei denen Auftraggeber oder Busunternehmen den Führerscheinbesitz prüfen?
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Das möchte man sich als Eltern lieber nicht vorstellen: Ein Schulbusfahrer wurde Ende Oktober vergangenen Jahres mit 2,6 Promille Blutalkoholkonzentration erwischt, als er einen mit Kindern und Jugendlichen besetzten Bus von Türkismühle nach Leitzweiler steuerte.