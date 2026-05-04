Historische Einblicke und kulinarische Köstlichkeiten: Die Weinwanderung in Berschweiler bot nicht nur Weine und Häppchen, sondern auch Geschichten aus der Vergangenheit des Ortes.
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Der Gesangverein Berschweiler hatte zu einer historisch-informativen Weinwanderung mit anschließendem Dorfpicknick am Sportlerheim eingeladen: Auf der etwa fünf Kilometer langen Wanderroute durch die Gemarkung Berschweilers waren fünf Stationen eingebaut, an denen verschiedene Weine serviert und kleine Häppchen verkostet werden konnten.