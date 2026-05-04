Weinwanderung in Berschweiler Fünf Stationen bieten Geschichte und Genuss Günter Weinsheimer 04.05.2026, 18:00 Uhr

i Auch kulinarisch hatte die Weinwanderung in Berschweiler so einiges zu bieten. Günter Weinsheimer

Historische Einblicke und kulinarische Köstlichkeiten: Die Weinwanderung in Berschweiler bot nicht nur Weine und Häppchen, sondern auch Geschichten aus der Vergangenheit des Ortes.

Der Gesangverein Berschweiler hatte zu einer historisch-informativen Weinwanderung mit anschließendem Dorfpicknick am Sportlerheim eingeladen: Auf der etwa fünf Kilometer langen Wanderroute durch die Gemarkung Berschweilers waren fünf Stationen eingebaut, an denen verschiedene Weine serviert und kleine Häppchen verkostet werden konnten.







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