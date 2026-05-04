Weinwanderung in Berschweiler
Fünf Stationen bieten Geschichte und Genuss
Auch kulinarisch hatte die Weinwanderung in Berschweiler so einiges zu bieten.
Auch kulinarisch hatte die Weinwanderung in Berschweiler so einiges zu bieten.
Günter Weinsheimer

Historische Einblicke und kulinarische Köstlichkeiten: Die Weinwanderung in Berschweiler bot nicht nur Weine und Häppchen, sondern auch Geschichten aus der Vergangenheit des Ortes.

Lesezeit 1 Minute
Der Gesangverein Berschweiler hatte zu einer historisch-informativen Weinwanderung mit anschließendem Dorfpicknick am Sportlerheim eingeladen: Auf der etwa fünf Kilometer langen Wanderroute durch die Gemarkung Berschweilers waren fünf Stationen eingebaut, an denen verschiedene Weine serviert und kleine Häppchen verkostet werden konnten.

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