Sechs erste Plätze und dazu noch zwei zweite und zwei dritte Plätze erturnten sich die Vertreter des Zero Gravity Pole Studios bei den Deutschen Meisterschaften in Gießen. Damit dürften fünf Baumholderer auch zur Weltmeisterschaft fahren.

Eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte das Team des Zero Gravity Pole Studios aus Baumholder bei der diesjährigen Deutschen Pole-Sport-Meisterschaft Ende Juni in Gießen – mit einem sensationellen Ausgang: Jede Teilnehmerin des Studios kehrte mit einem Podiumsplatz zurück, und das Team sicherte sich gleich fünf Qualifikationen für die Weltmeisterschaft in Buenos Aires.

Angeführt von Studioleiterin Amalia Lang, die nicht nur in der Kategorie Solo 30+ Sport den ersten Platz belegte, sondern gemeinsam mit ihrer Partnerin Mareike Schuhmacher auch Rang zwei im Doubles Sport erreichte, zeigte das Team sportliche und künstlerische Höchstleistungen. Amalia stellte darüber hinaus mit 47,6 Punkten einen neuen deutschen Punkterekord in der Elite-Kategorie ihrer Altersklasse auf.

Bei der Premiere erreichen Anna Schunck und Fernando Palero das Podium

Auch die Nachwuchs- und Amateurkategorien waren fest in der Hand des Zero-Gravity-Teams. Anna Smolska glänzte mit gleich drei ersten Plätzen – in Junior Artistic, Junior Solo und Youth Doubles – gemeinsam mit Alyssa Schübelin. Alyssa Schübelin erreichte außerdem den ersten Platz in der Kategorie Novice Elite Female. Chantil Stoddard holte Silber in der Kategorie Senior 40+ Solo Sport und Bronze in Senior 40+ Artistic, während Emilia Daube sich Bronze in der Kategorie Novice Amateur Sport sicherte.

Anna Schunck erreichte bei ihrer allerersten Meisterschaft den zweiten Platz in Senior 30+ Amateur Sport, ebenso wie Fernando Palero, der in der gleichen Alterskategorie bei den Männern sogar Gold holte. „Für Anna Schunck und Fernando Palero war es die erste Meisterschaft überhaupt – und dennoch meisterten sie ihre Auftritte mit Bravour“, berichtet Amalia Lang.

i Alyssa Schübelin und Anna Smolska haben bei den Deutschen Pole-Sport-Meisterschaften in der Kategorie Youth Doubles den ersten Platz belegt. Josefina Ferraro

Neben den sportlichen Erfolgen gab es auch große Fortschritte im Trainerteam: Gleich drei Coaches des Studios sind nun offiziell in der International Pole and Aerial Sports Federation (IPSF) lizenziert, um ihre Athletinnen bei nationalen und internationalen Auftritten bis zur Bühne und in die Box zur Verkündung der Ergebnisse begleiten zu dürfen. So schlossen Mareike Schuhmacher und Josefina Maria Ferraro ihre Ausbildung im März ab, während Amalia Lang bereits im zweiten Jahr als lizenzierte IPSF-Trainerin agiert.

Die Weltmeisterschaft findet dieses Jahr Ende Oktober in Buenos Aires, Argentinien, statt – und alle qualifizierten Athletinnen aus Baumholder möchten die Reise unbedingt antreten und Deutschland auf internationaler Bühne vertreten. Um diesen Traum zu verwirklichen, ist das Team jedoch auf finanzielle Unterstützung angewiesen. „Jede Hilfe bringt uns dem Ziel ein Stück näher“, sagt Lang. Wer das Zero-Gravity-Pole-Team unterstützen möchte, kann sich direkt beim Studio melden oder die anstehenden Spendenaktionen verfolgen.