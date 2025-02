Gegen das Vergessen Führung durch das „Jüdische Hoppstädten“ 03.02.2025, 14:00 Uhr

i Hans-Jürgen München leitete die Führung vorbei an den durch die Deutschen vernichteten Spuren jüdischen Lebens in Hoppstädten. Dominik Werle

Die Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach gedachte der Opfer des Nationalsozialismus mit einer Führung, vorbei an den Spuren, der durch die Deutschen vernichteten ehemals größten jüdischen Gemeinde in der Region.

Zu einer Gedenkveranstaltung hat die Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, eingeladen. „Unser Gedenken ist an diesem Tag bei den Opfern dieses unsäglichen Mordens. Und was damals geschehen ist, wird und darf nicht vergessen werden.

