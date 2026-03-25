Die Idar-Obersteiner sind besorgt: Die Führerscheinstelle kann nur auf „Sparflamme“ laufen. Unterstützung gibt es vonseiten der Kreisverwaltung, die aber das Problem nicht in vollem Umfang lösen kann.
Lesezeit 1 Minute
Die Führerscheinstelle der Stadt Idar-Oberstein ist bereits seit dem 26. Januar geschlossen. Hintergrund sind Krankheitsausfälle und personelle Engpässe. „Die Mitarbeitenden von Führerscheinstelle und Ordnungsamt tun mit Unterstützung der Kreisverwaltung Birkenfeld alles, um die Anliegen der Bürger zeitnah abzuarbeiten.