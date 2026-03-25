Problem in Idar-Oberstein Führerscheinstelle geschlossen: Kreisverwaltung hilft Vera Müller 25.03.2026, 16:35 Uhr

i Die rosa Zeiten sind vorbei - andere aber auch: Wer noch bestimmte Führerscheindokument hat, muss sich so langsam davon verabschieden - manche sogar schon sehr bald. Idar-Obersteiner sollten sich zeitnah melden, wenn sie betroffen sind. Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Die Idar-Obersteiner sind besorgt: Die Führerscheinstelle kann nur auf „Sparflamme“ laufen. Unterstützung gibt es vonseiten der Kreisverwaltung, die aber das Problem nicht in vollem Umfang lösen kann.

Die Führerscheinstelle der Stadt Idar-Oberstein ist bereits seit dem 26. Januar geschlossen. Hintergrund sind Krankheitsausfälle und personelle Engpässe. „Die Mitarbeitenden von Führerscheinstelle und Ordnungsamt tun mit Unterstützung der Kreisverwaltung Birkenfeld alles, um die Anliegen der Bürger zeitnah abzuarbeiten.







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