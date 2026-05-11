Zusammen mit dem Team von „Visit Baumholder“ hat die Stadt eine Veranstaltung organisiert, die den Nerv der Baumholderer trifft. Ob Handwerkswaren, Pflanzen oder nur ein Stück Kuchen in der Sonne – hier wurde jeder fündig.
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Wer am Samstag, am Place de Warcq vorbeischaute, sah sofort, dass in Baumholder wieder ordentlich Leben in der Bude ist. Von 9 bis 18 Uhr stieg der diesjährige Frühlings- und Handwerkermarkt und die Stadt war voll mit Leuten, die Lust auf einen entspannten Tag hatten.