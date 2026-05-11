Handwerkskunst und gutes Essen Frühlingsmarkt in Baumholder bringt Leben in die Stadt Andrea Brand 11.05.2026, 06:00 Uhr

i Tolle Stimmung herrschte auf dem Markt in Baumholder. Andrea Brand

Zusammen mit dem Team von „Visit Baumholder“ hat die Stadt eine Veranstaltung organisiert, die den Nerv der Baumholderer trifft. Ob Handwerkswaren, Pflanzen oder nur ein Stück Kuchen in der Sonne – hier wurde jeder fündig.

Wer am Samstag, am Place de Warcq vorbeischaute, sah sofort, dass in Baumholder wieder ordentlich Leben in der Bude ist. Von 9 bis 18 Uhr stieg der diesjährige Frühlings- und Handwerkermarkt und die Stadt war voll mit Leuten, die Lust auf einen entspannten Tag hatten.







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