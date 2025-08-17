Der Weg in den Innenhof von Schloss Oberstein wird mit dem Alter durchaus beschwerlich. „Die Knochen tun weh, sind steif und unbeweglich geworden, das merken wir alle in unserem Chor“: Mit diesen Worten begrüßte Chorleiterin Bettina Wegmann das Publikum, das dennoch zahlreich zur Stelle war. Mit viel Humor „beklagte“ sie sich über die Unpünktlichkeit ihrer Damen zu Beginn jeder Chorprobe von Cantabile.

Putzmunter eröffnete Bettina Schäfer, Banjo und Whistle Tin spielend, mit dem Lied „Immer eine mehr wie du“ von Ina Müller. Nach und nach tauchten sie dann auf und konnten Dutzende Krankheiten aufzählen, dabei stets die Nachbarin toppend. Zuschauerinnen und Zuschauer amüsierten sich bestens über den gelungenen Einstieg. So kennt man sie. Sie lieben es, ihre Titel in kleine Geschichten einzubetten, einen roten Faden durchs Programm zu spinnen.

i Bettina Schäfer eröffnete mit der Whistle Tin das Cantabile-Konzert auf Schloss Oberstein. Sabine Greber-Maier

„Früher war mehr Choreografie, altersgemäß entdecken wir jetzt mehr das Schauspiel“, kommentierte Wegmann. Der Faden hieß diesmal „Chorprobe“. Da ging’s von „California Dreaming“, der sentimentale Blick zurück in die Jugendzeit der Siebziger, hübsch und blitzschnell mit ein paar Accessoires herbeigezaubert, über den schönen alten Blues „Sentimental Journey“ bis hin zu „Sei mal verliebt“ oder „Hit the Road, Jack“ von Ray Charles. Was haben sie sich nicht alles einfallen lassen, um die Songs aufzupeppen.

„Es ist nicht einfach, neben den Texten auch die choreografischen Elemente und die eingeflochtenen Texte einzustudieren“, vertraute eine Sängerin ihrer Bekannten an. Bettina Wegmann legte in „California Dreaming“ das Flötensolo schöner hin als im Original (wer hat noch die viel zu tief spielende Flöte von Bud Shank im Ohr?). Eine kleine Überraschung servierte sie zusammen mit dem ausgezeichneten Pianisten des Abends, Hemmi Donié aus Birkenfeld, mit dem packenden Tangoklassiker „El Choclo“. Donié sorgte auch für einen sehr stimmungsvollen Moment mit seiner Improvisation über „Somewhere over the Rainbow“.

Neben vielen netten Gags genoss das Publikum die tollen Solopartien von Mira Weinz, besonders in „Hit the Road, Jack“, zusammen mit Elisabeth Julius. Diese glänzte auch im Titel „You’ve got a Friend“ von Carole King. Einen besonders kessen Auftritt zeigte Sulaf Saleh bei „The Ex’s and the Oh’s“ mit Bauchtanz-Elementen. Die Syrerin hat in der Chorgemeinschaft ein Stückchen Heimat gefunden. Herrlich witzig präsentierte Christa Brusius mit dem Putzwedel das Tratschweib bei „Fragen Sie Frau Schmitz“, einer Umdichtung von Irvin Berlins berühmtem „Puttin’on the Ritz“, sehr anspruchsvoll zu singen.

Dafür schätzt das Publikum das Ensemble Cantabile: ihre demonstrative Weiblichkeit, ihre Lockerheit, ein Quantum Frechheit, ihre Spontaneität und ganz viel Spaß. Als nach einer guten Stunde die Dirigentin das Ende der Vorstellung ankündigte, war das Bedauern groß. Eine Besucherin meinte: „Man mag noch gar nicht heimgehen. Sie holen uns so prima aus unseren Alltagssorgen heraus.“ Welch schönes Kompliment!