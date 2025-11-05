Früher planen: Grünes Licht für bessere Vermarktung

Für viele sind die Jazztage Kult und nicht aus dem Veranstaltungskalender der Stadt wegzudenken. Allerdings braucht es perspektivisch mehr finanzielle Planungssicherheit, wie das Kulturamt fordert.
Lesezeit 4 Minuten
Die Jazztage sind das Herz der Kulturveranstaltungen der Stadt: Darüber muss man nicht diskutieren. Nur: Wie entsteht Planungssicherheit unter sich verändernden Vorzeichen? Darum ging es in der Sitzung des Hauptausschusses Idar-Oberstein. Letztlich gab es ein einstimmiges Ergebnis: Die Künstlerverträge können zeitnah abgeschlossen werden.