Jazztage Idar-Oberstein
Früher planen: Grünes Licht für bessere Vermarktung
Die Idar-Obersteiner Jazztage sind Kult. Allerdings müsse es mehr Planungssicherheit geben, hat das Kulturamt gefordert.
Für viele sind die Jazztage Kult und nicht aus dem Veranstaltungskalender der Stadt wegzudenken. Allerdings braucht es perspektivisch mehr finanzielle Planungssicherheit, wie das Kulturamt fordert. 

Die Jazztage sind das Herz der Kulturveranstaltungen der Stadt: Darüber muss man nicht diskutieren. Nur: Wie entsteht Planungssicherheit unter sich verändernden Vorzeichen? Darum ging es in der Sitzung des Hauptausschusses Idar-Oberstein. Letztlich gab es ein einstimmiges Ergebnis: Die Künstlerverträge können zeitnah abgeschlossen werden.

