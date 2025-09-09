Am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr stießen in Höhe der Ortslage Rötsweiler zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Durch den Aufprall wurde das E-Call-Notrufsystem in einem der Fahrzeuge ausgelöst. Sofort machten sich die Feuerwehren aus Siesbach, Ober- und Niederbrombach, Sonnenberg und Birkenfeld auf den Weg zur Einsatzstelle. „Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatten die Insassen bereits selbstständig ihre Fahrzeuge verlassen“, berichtet der Birkenfelder Wehrleiter Lars Benzel.

„Glücklicherweise war niemand eingeklemmt, und so konnte Birkenfeld die Einsatzfahrt abbrechen“, berichtet Benzel. Die zwei verletzten Fahrzeugführer wurden durch den Rettungsdienst, der mit zwei RTW und einem Notarzt vor Ort war, medizinisch betreut. Die Brandschützer kümmerten sich um die ausgelaufenen Betriebsmittel. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B41 war während des Einsatzes teilweise voll gesperrt.