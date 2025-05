Eine Landwirtin ohne Stall, ohne Acker und ohne Traktor – geht das überhaupt? In ihrer Bioland-Pilzfarm im Bollenbacher Weg in Bundenbach züchtet Ana Orias Balderas Edel-, also Speisepilze. Dazu braucht sie Getreide, Stroh und Holzspäne als Nahrung für die Pilze. Die Pilze selbst brauchen dann nur noch etwas Wasser, Luft und Wärme. Das verbrauchte Substrat wird unter freiem Himmel zu wertvollem Humus kompostiert, welches die fleißigen Kompostwürmer übernehmen und damit den Kreislauf schließen.

i Ana Orias Balderas bei der Arbeit in ihrer Pilzfarm Günter Weinsheimer. Ana Orias Balderas

„Mit dem Anbau von Gourmet- und Vitalpilzen leisten wir einen Beitrag zu einer gesunden und nachhaltigen Zukunft. Wir verwenden ausschließlich regionale Rohstoffe und sind Teil des Regionalnetzwerkes ,Ebbes von Hei'“, sagt die Vegetarierin Ana Orias Balderas, die auch schon Kontakt mit dem Regionalverband SooNahe aufgenommen hat.

Derzeit wohnt die in Traben-Trarbach geborene Hunsrückerin, die in Koblenz Bio-Geowissenschaften studiert hat, noch in Morbach – das soll sich aber in den nächsten Monaten Richtung Bundenbach ändern. In der Pilzfarm, welche sie seit 18 Monaten betreibt, hat Ana ein kleines Labor integriert, wo sie steril arbeiten kann. Hygiene ist dabei superwichtig. Ihre Pilzfarm ist Bioland-zertifiziert und die einzige im weiten Umkreis.

Vier bis fünf Pilzarten hat Ana Orias Balderas im saisonalen Sortiment. Die Löwenmähne ist ihr Lieblingspilz, nicht nur weil er aufwändig anzubauen und schwierig zu bekommen ist, sondern auch weil er sich hervorragend als Fleischersatz eignet. Auch der Zitronenseitling, der Austernseitling, der Buchenschüppling, der Kräuterseitling und der Rosenseitling sind Speisepilze, die man sonst nicht überall bekommt und hier in Bundenbach super frisch zu bekommen sind.

i Ana Orias Balderas bei der Arbeit in ihrer Pilzfarm. Günter Weinsheimer

Am Mittwoch, 28. Mai, lädt der Betrieb ab 16 Uhr zu einer Einweihungsfeier mit Besichtigung der Pilzzucht auf dem Hof im Bollenbacher Weg 32 in Bundenbach ein.

Frische Pilze, regional, nachhaltig und frisch –das ist Ana Balderas’ Markenzeichen. Aber das Highlight ist der eigene Pilzgarten, den man sich ins Haus kommen lassen und so das ganze Jahr über frische Pilze ernten kann. Alles wird in Bundenbach handgefertigt. Ana Orias Balderas Angebotspalette ist vielfältig und reicht von verschiedenen Pilzarten über Pilzzuchtboxen und Bio-Gewürzen und Pilzbrut bis hin zu Zuchtzubehör, Vitalpilzkapseln und Vitalpilzdrinks. Erstmals hat die Jungunternehmerin mit einem Verkaufsstand den Veitsrodter Regionalmarkt besucht und die Besucher neugierig gemacht.

Gastronom Gerd Weckmüller, dessen Hotel Forellenhof im Hahnenbachtal vor Kurzem mit dem vierten Stern ausgezeichnet wurde, ist schon auf die Pilzfarm aufmerksam geworden. „So kann es weiter gehen“, lacht Ana Orias Balderas.

Infos: www.anas-pilzfarm.de