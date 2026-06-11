Rock am Markt in Veitsrodt Frische Klänge für junge Leute zu niedrigen Preisen Sascha Saueressig 11.06.2026, 09:00 Uhr

i Das Festivalformat Rock am Markt ist seit 1999 am Start. Am kommenden Freitag und Samstag werden – bei hoffentlich trockenem Wetter – wieder Tausende in Veitsrodt erwartet. Marius Franzmann

Am Freitag startet Rock am Markt. Das Festivalformat, das seit 1999 eine verlässliche Komponente der heimischen Jugendkulturszene darstellt, bietet wieder eine bunte Mischung aus regionalen Gruppen und Nachwuchsbands zu extrem günstigen Preisen.

Kaum ist der Regionalmarkt in Veitsrodt vorbei, beginnen die Vorbereitungen für Rock am Markt am Freitag, 12., und Samstag, 13. Juni. Das Team um Marius Franzmann, Kai Schneider und Marc Heilfort des Vereins Kultur — Unterhaltung — Lebensfreude — Tradition (Kult) haben erneut ein umfangreiches Programm mit jungen Musikern, Bands aus der Region und aufstrebenden Talenten auf die Beine gestellt, dass dem Anspruch, jungen Leuten für günstiges Geld ...







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