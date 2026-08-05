Einfach nur den Einkauf erledigen – das war gestern. Heute wird die Shoppingmeile ein Ort für Events. Davon jedenfalls will Globus seine Kunden überzeugen. In St. Wendel wirbt die Warenhaus-Kette darum mit einer neuen Aktion: Korb zum Verlieben.
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Aus dem Konsumtempel soll ein Ort der Begegnung werden. Darauf setzt jetzt Globus an seinem Hauptstandort in St. Wendel. Direkt am Zugang zur Wein- und Spirituosenabteilung können Kunden nach Einkaufskörben greifen. Und die sollen längst nicht nur dazu dienen, die käuflich zu erwerbenden Güter bis zur Kasse zu bringen.