Globus in St. Wendel Frisch verlieben zwischen Fleischkäsweck und Maggi Matthias Zimmermann 05.08.2026, 06:00 Uhr

i Direkt am Eingang: Pinke Einkaufskörbe sollen signalisieren: Ich bin für Gespräche offen. Matthias Zimmermann

Einfach nur den Einkauf erledigen – das war gestern. Heute wird die Shoppingmeile ein Ort für Events. Davon jedenfalls will Globus seine Kunden überzeugen. In St. Wendel wirbt die Warenhaus-Kette darum mit einer neuen Aktion: Korb zum Verlieben.

Aus dem Konsumtempel soll ein Ort der Begegnung werden. Darauf setzt jetzt Globus an seinem Hauptstandort in St. Wendel. Direkt am Zugang zur Wein- und Spirituosenabteilung können Kunden nach Einkaufskörben greifen. Und die sollen längst nicht nur dazu dienen, die käuflich zu erwerbenden Güter bis zur Kasse zu bringen.







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