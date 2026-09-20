Protest gegen die AfD Friedliche Mahnwache für die Demokratie in Reichenbach Gerhard Müller 20.09.2026, 15:00 Uhr

i Rund 100 Personen aus dem gesamten Kreis trafen sich gegenüber dem Gemeindehaus mit vielen Transparenten und bunten Fahnen zu einer friedlichen Mahnwache für die Demokratie. Gerhard Müller

Unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Demokratie“ fand eine Mahnwache am Gemeindehaus in Reichenbach statt. Mit der Veranstaltung wurde ein sichtbares Zeichen für Demokratie, Freiheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt gesetzt.

Auf der Grundlage der Gleichbehandlung und politischen Neutralität hatte Ortsbürgermeister Uwe Nees der AfD zunächst den geplanten Bürgerdialog mündlich genehmigt. Doch als die Reichenbacher einen Flyer, versehen mit einem Aufnahmeantrag für Neumitglieder, am vergangenen Wochenende in ihrem Briefkasten fanden, regte sich Widerstand.







Artikel teilen

Artikel teilen