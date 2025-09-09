Das ist ein Riesending: Am Dienstagnachmittag erfuhr Sigrid Schöpfer, Rektorin der Realschule plus Birkenfeld, dass „ihre“ Schule gewonnen hat. Schüler von zwei siebten Klassen hatten beim Song-Contest „Dein Song für EINE WELT!“ teilgenommen. Der eingereichte Song musste selbst geschrieben und komponiert sein. Mit dabei: der Titel „Frieden für die Welt“, ein berührender, eingängiger Song, von dem unter anderem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner begeistert war. Auch sie hatte von dem bundesweiten Contest gehört. Sie hat ihren Besuch der Schule für Oktober angekündigt.

Ab dem 11. August war das User-Voting zum Song-Contest geöffnet, am 3. September war Schluss. Mehr als 4000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland haben sich in diesem Jahr mit insgesamt 832 Einreichungen am Song-Contest beteiligt. Und nun steht fest: Die Birkenfelder Schüler landen auf dem ersten Platz. Damit verbunden: Der Song wird die neue Hymne des Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik. Darüber hinaus gibt es einen Geldpreis in Höhe von 1000 Euro. Der Song wird in Berlin professionell produziert und erscheint an erster Stelle auf dem EINE WELT-Album. Durch ein musikalisches Coaching werden die jungen Akteure optimal auf eine Studioproduktion vorbereitet. Auch ein professionelles Musikvideo wird gedreht.

„Ich bin sehr stolz auf meine Schüler und freue mich“, sagt Sigrid Schöpfer. Selina Schording und Marie-Therese Weyrich hatten die Schüler bei ihrem Song-Projekt, das im Rahmen einer Nachhaltigkeitsaktion entstand, begleitet. Die Schüler wollten unbedingt ein Lied zum Thema Frieden kreieren. In Kleingruppen wurden die Vorbereitungen getroffen: Der Text musste stehen, eine Tanzgruppe wurde aktiv, Instrumente standen im Fokus. Mit Unterstützung des Musik-Profis Steven Wertmann aus Kronweiler entstand das Lied. Ben Neu beeindruckt dabei als Sänger, Ben Schmidtschön begleitet auf dem Klavier. Große Talente und eine tolle Teamleistung, sind sich die Lehrerinnen einig.

Der Song-Contest „Dein Song für EINE WELT!“ ermutigt junge Menschen dazu, sich durch ihre Musik mit den großen Herausforderungen unserer Zeit wie Frieden, dem Klimawandel, sozialer Gerechtigkeit und den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDG) auseinanderzusetzen. Der Wettbewerb möchte nicht nur Talente fördern, sondern auch das Bewusstsein für die Agenda 2030 und eine Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) stärken. Die eingereichten Songs verfolgen dabei das Ziel, die Botschaften der Teilnehmenden mit Tausenden Menschen weltweit zu teilen und gemeinsam mit der Musik das Zusammenleben aller auf diesem Planeten nachhaltig zu verändern. Und das ist den Birkenfelder Kids mit ihrem wunderbaren Lied ganz sicher gelungen.