Birkenfelder Schüler nehmen am Song-Contest „Dein Song für EINE WELT!“ teil. Der eingereichte Song muss selbst geschrieben und komponiert sein. Und das haben die Jugendlichen beeindruckend hinbekommen. Der Song berührt zutiefst.

Seit dem 11. August ist das User-Voting zum Song-Contest „Dein Song für EINE WELT!“ geöffnet und ruft Musikbegeisterte auf, ihre Stimme abzugeben. Mit dabei: Der Titel „Frieden für die Welt“, den Schüler der Realschule plus und Fachoberschule Birkenfeld selbst geschrieben haben. Gänsehaut-Feeling ist garantiert: Der Text berührend, die Musik wunderschön. „Warum kämpfen wir hier, geht doch Hand in Hand? Jeder sucht nach ’nem Platz in ’nem brennenden Land. Doch die Flammen verlöschen, wenn wir Hoffnung verspühr’n, denn der Funke von Liebe kann Wunder vollziehen“, heißt es dort. Auch ein Video gibt es dazu. Die Birkenfelder Schüler beeindrucken und hätten den Sieg verdient.

Aber dafür muss man seine Stimme abgeben. Noch bis zum 3. September kann via E-Mail und SMS abgestimmt werden, welcher der eingereichten Songs den Publikumspreis gewinnt. Der Song mit den meisten Votes wird professionell produziert und kommt auf das nächste EINE WELT-Album. Die Plätze zwei bis fünf des Votings erhalten Geldpreise in Höhe von 100 Euro.

Für eine lebenswerte Zukunft

Der Song-Contest „Dein Song für EINE WELT!“ ermutigt junge Menschen dazu, sich durch ihre Musik mit den großen Herausforderungen unserer Zeit wie Frieden, dem Klimawandel, sozialer Gerechtigkeit und den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDG) auseinanderzusetzen. Der Wettbewerb möchte nicht nur Talente fördern, sondern auch das Bewusstsein für die Agenda 2030 und eine Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) stärken. Die eingereichten Songs verfolgen dabei das Ziel, die Botschaften der Teilnehmenden mit Tausenden Menschen weltweit zu teilen und gemeinsam mit der Musik das Zusammenleben aller auf diesem Planeten nachhaltig zu verändern.

Mehr als 4000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland haben sich in diesem Jahr mit beeindruckender Kreativität und Haltung und insgesamt 832 Einreichungen am Song-Contest beteiligt. Jeder einzelne Beitrag befasst sich auf individuelle Weise mit globalen Themen wie Gerechtigkeit, Frieden, Klimaschutz oder Migration – immer mit Blick auf eine gemeinsame, nachhaltige und lebenswerte Zukunft. Die Gewinner des Song-Contests und damit die weiteren Plätze für das EINE WELT-Album Vol. 6 werden im Herbst von einer fachkundigen Jury gekürt. Im Anschluss starten die Studioproduktionen zum Album, auf dem auch der Gewinnersong des User-Votings veröffentlicht wird.

Unter www.eineweltsong.de/voting können sich alle Interessierten die teilnehmenden Songs anhören und sich ein Bild von der musikalischen Kraft junger Stimmen machen. Über Voting-Buttons können Favoritensongs ausgewählt und mittels E-Mail- oder SMS-Code die Abstimmung für diese Songs bestätigt werden.