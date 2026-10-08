Oktoberfest in Berglangenbach Freundschaft zwischen Lederhosen und Bierkrugstemmen Benjamin Werle 08.10.2026, 15:00 Uhr

i Bernd Mai (2. von links) und Bernd Alsfasser (2. von rechts) wurden für ihr Engagement um die deutsch-amerikanische Freundschaft ausgezeichnet. Benjamin Werle. Werle Benjamin

Mehr als 100 Besucher kamen zum deutsch-amerikanischen Oktoberfest in die Berglangenbacher Markthalle – und feierten bei Bier und Blasmusik.

Trachtenanzüge, Lederhosen, Alpenhüte und Blasmusik: Bayerisches Brauchtum, Geselligkeit und Freundschaft standen beim deutsch-amerikanischen Oktoberfest in Berglangenbach im Mittelpunkt. „Die Veranstaltung wurde hervorragend angenommen“, berichtet Verbandsbürgermeister Bernd Alsfasser, der das Fest mit Unterstützung von OIE-Vorstand Thomas Johann und Bernd Mai, Pressesprecher der US-Armee Baumholder, auf die Beine gestellt hatte.







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