Mehr als 100 Besucher kamen zum deutsch-amerikanischen Oktoberfest in die Berglangenbacher Markthalle – und feierten bei Bier und Blasmusik.
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Trachtenanzüge, Lederhosen, Alpenhüte und Blasmusik: Bayerisches Brauchtum, Geselligkeit und Freundschaft standen beim deutsch-amerikanischen Oktoberfest in Berglangenbach im Mittelpunkt. „Die Veranstaltung wurde hervorragend angenommen“, berichtet Verbandsbürgermeister Bernd Alsfasser, der das Fest mit Unterstützung von OIE-Vorstand Thomas Johann und Bernd Mai, Pressesprecher der US-Armee Baumholder, auf die Beine gestellt hatte.