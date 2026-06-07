Störche in Schmißberg Freude über sechs gesunde Nestlinge Thomas Brodbeck 07.06.2026, 19:00 Uhr

i Wieder einmal war nach der Rückkehr der Störche aus dem Süden viel Theater auf der Schmißberger Voliere. Doch mittlerweile ist der Beziehungsstress geklärt, und insgesamt sechs Jungvögel warten auf ihren ersten Ausflug. Thomas Brodbeck

Wieder einmal war nach der Rückkehr der Störche aus dem Süden viel Theater auf der Schmißberger Voliere. Doch mittlerweile ist der Beziehungsstress geklärt, und insgesamt sechs Jungvögel warten auf ihren ersten Ausflug.

Bei den Schmißberger Störchen gibt es wieder einmal Neuigkeiten: Einem der Storchenherren wurden vom Nachbarn die Hörner aufgesetzt, ein anderer hat seine Partnerin verloren, ein weiterer Adebar musste um seine Gattin kämpfen, und ein Neuling bezog sein neues Nest links vorne auf dem Gehege.







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