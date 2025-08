Das ist bekannt: Der Freisener Mittelaltermarkt lockt von überall her Gaukler und Spielleute, Burgfräulein und Ritter an. Und auch dieses Mal war die Stimmung gut.

i Der Markteinzug beim Freisener Mittelaltermarkt. Andrea Brand

Schon beim Ankommen beim Mittelaltermarkt in Freisen war klar: Hier steppt der Bär. Die Schlange an der Kasse war lang. Die Stimmung? Top! Und drinnen auf dem Gelände ging es direkt rund. Musik, bunte Stände, leckeres Essen und jede Menge Leute in mittelalterlicher Gewandung. Vom Ritter bis zur Kräuterfrau war alles dabei. Den Auftakt machte der Einzug der Lagergruppen. In voller Montur zogen sie einmal quer über das Gelände.

Mit Fahnen, Schwertern, Rüstung und viel Charakter. Das war nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein echter Gänsehautmoment. Die Zuschauer klatschten, filmten und waren sofort mittendrin im Geschehen. Was den Markt besonders macht, waren die vielen Händler, die ihre Stände aufgebaut hatten. Da gab es handgemachten Schmuck, Lederwaren, Holzspielzeug, Gewandungen, Trinkhörner, Seifen, Tinkturen und jede Menge liebevoll gemachte Einzelstücke.

i Auch Musik gehörte dazu. Andrea Brand

Viele Sachen waren echte Unikate. Perfekt zum Stöbern, Staunen und Mitnehmen. Und die Händler? Sehr freundlich, mit Geschichten zu ihren Produkten und richtig viel Leidenschaft. Tamburo Bant Skaldar brachte mit Trommeln und Schalmei ordentlich Schwung rein. Ihre Show war laut, wild und einfach mitreißend. Später sorgte Unvermeydbar für Festivalstimmung. Mit Songs, die alle Gäste zum Tanzen und Mitwippen einluden. Die Musik war überall und machte den ganzen Platz lebendig.

Gaukler Timelino sorgte für jede Menge Staunen und Lacher. Mit witzigen Tricks, kleinen Zaubereien und viel Charme. Chudadlo zeigte akrobatische Kunststücke, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Saltos, Balance, Luftsprünge. Das Publikum war begeistert. Als es langsam dunkel wurde, kam das große Finale: das Feuerspektakel. Riesige Flammen, tanzende Funken, leuchtende Effekte. Das war ein echtes Wow-Erlebnis.

i Die Stimmung in Freisen war bestens. Andrea Brand

Organisiert wurde das Ganze von Matthias Broszeit, Ilona Schwarz-Cullmann und ihrem motivierten Team, die alles im Griff hatten und für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Hunger? Kein Problem. Es gab Baumstriezel, Crêpes, Waffeln, Wildwürste aus eigener Herstellung, Holzofenbrot und vieles mehr. Dazu kalte und heiße Getränke. Von Met bis Limo war alles dabei. Die Auswahl war riesig und lecker.

Was den Sommermarkt in Freisen so besonders gemacht hat? Die Leute. Man kam ins Gespräch, lachte zusammen, tauschte Tipps aus und fühlte sich einfach wohl. Egal ob mit Rüstung oder in Jeans. Hier war jeder willkommen.

Ob als Tagesausflug, Treff mit Freunden oder, um einfach mal rauszukommen. Der Mittelaltermarkt hat richtig abgeliefert. Wer da war, nimmt jede Menge Erinnerungen mit. Und wer’s verpasst hat, sollte es sich beim nächsten Mal, unbedingt einplanen. Am Ende gingen alle mit müden Füßen, aber voller Geschichten.