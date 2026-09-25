Mit 700 Mitgliedern ist die Freireligiöse Gemeinde Idar-Oberstein eine der größten in Deutschland. Nun feierte sie ihr 150-jähriges Bestehen und blickte dabei auf die Gründungsjahre und die aktuellen Themen.
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Die Freireligiöse Gemeinde Idar-Oberstein feierte ihr 150-jähriges Bestehen mit einer feierlichen Feststunde im Gemeindezentrum in der Mainzer Straße. Bei dem bunten und gut besuchten Jubiläum kamen zahlreiche Mitglieder, Weggefährten sowie Gäste aus Politik und dem freireligiösen Spektrum zusammen, um auf eineinhalb Jahrhunderte Geschichte im Zeichen von Toleranz, Vernunft und selbstbestimmtem Denken zurückzublicken.