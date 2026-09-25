Feierstunde in Idar-Oberstein Freireligiöse Gemeinde blickt auf 150 Jahre zurück Thomas Brodbeck 25.09.2026, 11:00 Uhr

i Pfarrerin Victoria Rittmann nannte vor den knapp 100 Gästen, die zur 150-Jahr-Feier der Freireligiösen Gemeinde Idar-Oberstein kamen, die Grundwerten der Gemeinschaft: „Toleranz, Ehrfurcht vor dem Lebendigen. Humanität. Große Begriffe, die erst lebendig werden, wenn Menschen sie tatsächlich leben." Thomas Brodbeck

Mit 700 Mitgliedern ist die Freireligiöse Gemeinde Idar-Oberstein eine der größten in Deutschland. Nun feierte sie ihr 150-jähriges Bestehen und blickte dabei auf die Gründungsjahre und die aktuellen Themen.

Die Freireligiöse Gemeinde Idar-Oberstein feierte ihr 150-jähriges Bestehen mit einer feierlichen Feststunde im Gemeindezentrum in der Mainzer Straße. Bei dem bunten und gut besuchten Jubiläum kamen zahlreiche Mitglieder, Weggefährten sowie Gäste aus Politik und dem freireligiösen Spektrum zusammen, um auf eineinhalb Jahrhunderte Geschichte im Zeichen von Toleranz, Vernunft und selbstbestimmtem Denken zurückzublicken.







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