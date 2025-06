Freilichtbühne entführt in dieser Saison in die Wüste

„Unter Geiern – der Geist des Llano Estaco“ ist der Titel der 36. Karl-May-Festspielsaison auf der Freilichtbühne in Mörschied. Die Premiere wird am kommenden Samstag, 21. Juni, ab 20 Uhr gefeiert.

Am Samstagnachmittag war bei schweißtreibenden Temperaturen zur Presseprobe eingeladen. Die Besucher fühlten sich dabei wirklich in die heißen und staubigen Weiten Nordamerikas versetzt.

i Die Ermordung des Komantschen-Häuptlings spitzt die Lage zu. Günter Weinsheimer

Das diesjährige Stück spielt in einer der gefährlichsten Gegenden Nordamerikas: im Grenzgebiet von Texas und New Mexiko. Wo die Jagdgründe der Komantschen und Apachen aneinandergrenzen, ist eine Wüste, genannt „Staked Plain“ oder spanisch: Llano Estacado. Dort treiben Banditen ihr Unwesen. Sie werden die „Geier des Llano“ genannt, weil sie ahnungslose Reisende und Kaufleute in die Irre führen, und diese dann mitten in der Wüste verdursten lassen. So können die Banditen dann die Leichen ausplündern.

Doch dann töten sie den Häuptling der Komantschen und ein Krieg mit den Indianern droht auszubrechen. Winnetou und Old Shatterhand versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Ihnen zur Seite steht der lange Davy und der dicke Jemmy.

Bewährtes Team an Darstellern

Das Stück wird wieder etwa drei Stunden vor beeindruckender Kulisse auf die Bühne gebracht. Atemberaubende Reitszenen, pyrotechnische Spezialeffekte, riskante und beeindruckende Stunts mit Sprüngen und dramatischen Fallszenen, eine Seilbahn und eine Hängebrücke verwandeln den Hunsrück in einen wilden Westen. Wie immer rundet die kulinarische Meile das Event ab.

Arnd Limpinsel führt in diesem Jahr wieder Regie. Die Hauptdarsteller sind Eric Nisius (Winnetou), Marcus Jakovljevic (Old Shatterhand), Benny Engel (Shiba-bigk), Marcel Gillmann (Burton), Alexander Klein (Preston), Niklas Baumbauer (Stuart), Pascal Korb (Carlos), Bente Gesemann (Mary Helmers), Elias Krummenauer (Bloody Fox), Dominik Hepper (der dicke Jemmy), Sully Dreher (der lange Davy), Angelika Dreher (Dorothea Müller), Daniel Eichhorst (Mr Leader). Neben den 13 Hauptdarstellern zählen fast 50 Statisten zum Team auf der Bühne. Die vierjährige Merle Worst ist die jüngste Darstellerin in dem 60-köpfigen Ensemble.