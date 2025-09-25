Landtagswahl 2026 Freie Wähler stellen keinen Direktkandidaten auf 25.09.2025, 15:30 Uhr

i Die Freien Wähler im Kreis Birkenfeld sind sich einig und wollen keinen Direktkandidaten ins Rennen um den rheinland-pfälzischen Landtag schicken. Niels Heudtlaß

Die Freien Wähler im Kreis Birkenfeld fordern einen Neuanfang auf Landesebene. Die Partei müsse wieder als „Anwalt der Kommunen“ auftreten, hieß es auf dem Kreisparteitag. Warum der Kreisverband keinen Direktkandidaten aufstellen will.

Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März werden sich Stammwähler der Freien Wähler (FW) im Kreis Birkenfeld anders orientieren müssen – zumindest bei der Erststimme. Der Birkenfelder Kreisverband der Freien Wähler hat sich am Mittwochabend auf ihrem Kreisparteitag in Buhlenberg entschieden, keinen Direktkandidaten für die Landtagswahl aufzustellen.







