Die Freien Wähler im Kreis Birkenfeld fordern einen Neuanfang auf Landesebene. Die Partei müsse wieder als „Anwalt der Kommunen“ auftreten, hieß es auf dem Kreisparteitag. Warum der Kreisverband keinen Direktkandidaten aufstellen will.
Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März werden sich Stammwähler der Freien Wähler (FW) im Kreis Birkenfeld anders orientieren müssen – zumindest bei der Erststimme. Der Birkenfelder Kreisverband der Freien Wähler hat sich am Mittwochabend auf ihrem Kreisparteitag in Buhlenberg entschieden, keinen Direktkandidaten für die Landtagswahl aufzustellen.