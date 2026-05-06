Nicht barrierefrei genug?
Freie Wähler sehen Mängel am Talweiherplatz
Um Entsorgungskosten zu sparen, wurde der Talweiherplatz angehoben. Die nun verbauten Stufen würden zu mangelnder Barrierefreihe
Um Entsorgungskosten zu sparen, wurde der Talweiherplatz angehoben. Die nun verbauten Stufen würden zu mangelnder Barrierefreiheit führen, finden die Freien Wähler.
Reiner Drumm. Rd

Vor allem die laut ihnen fehlende Barrierefreiheit benennt die Fraktion der Freien Wähler in einer Anfrage an die Stadt Birkenfeld. Das sagt die Verwaltung zu den kritischen Nachfragen der Partei. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Fraktion der Freien Wähler hat im Bauausschuss der Stadt Birkenfeld eine Anfrage zum Talweiherplatz gestellt. Ihnen geht es dabei vor allem um mangelnde Barrierefreiheit, aber auch um mögliche Bau- und Planungsfehler.So fragen die Freien Wähler, warum die Festplatzfläche auf dem Talweiher angehoben wurde und so Trittstufen nötig geworden seien, die einen barrierefreien Zugang erschweren würden.

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