Die Freien Wähler (FW) haben den rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten Bernhard Alscher, der außerdem als Fraktionssprecher der Freien Wähler im Birkenfelder Kreistages sitzt, aus der Partei ausgeschlossen. Das hat das Landesschiedsgericht der Partei in einem Parteiausschlussverfahren beschlossen, wie der SWR bereits am Sonntag berichtete. Nun haben die Freien Wähler den Parteiausschluss von Alscher vollzogen, wie die Partei am Montag mitteilt. Ebenso aus der Partei ausgeschlossen wurde der Landtagsabgeordnete Herbert Drumm aus Bad Kreuznach.

„Mit dem Ausschluss von Dr. Drumm und Dr. Alscher setzen wir ein klares Zeichen: Wer der Partei und ihren Grundsätzen schweren Schaden zufügt, kann kein Teil der Freien Wähler bleiben“, teilt der Landesvorsitzende der Freien Wähler Christian Zöpfchen am Montag in einem Presseschreiben mit.

Alscher ist von Parteiausschluss nicht überrascht

Alscher zeigt sich gegenüber unserer Zeitung verwundert, zwar nicht über den Parteiausschluss, jedoch über die frühe öffentliche Kommunikation. „Ich habe bisher keine offizielle Nachricht der Freien Wähler zu dieser Sache erhalten“, sagt der Ex-Bürgermeister der VG Birkenfeld. Alscher kritisiert, dass somit festgelegte Verfahrensfristen bei einem Parteiausschluss durch die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz nicht eingehalten worden seien. „Ich könnte ja vor dem Bundesschiedsgericht der Partei Berufung einlegen, wenn ich das wollen würde“, sagt er.

Grund für den Ausschluss Alschers und Drumms aus der Partei ist deren Rücktritt aus der FW-Landtagsfraktion im Sommer aufgrund interner Streitigkeiten. Das kostete die Freien Wähler nicht nur ihre Fraktionsstärke und führte so zur Auflösung der Landtagsfraktion, sondern auch die mehr als eine Million Euro, die Fraktionen für die Parlamentsarbeit erhalten. Die internen Streitigkeiten begannen mit der Wahl von Helge Schwab zum neuen Fraktionschef, die ohne Alscher stattfand. Denn Alscher der als designierter Nachrücker für Joachim Streit, der für die Freien Wähler in das Europaparlament einzog, vorgesehen war, hatte die Arbeit noch nicht aufgenommen. Alscher bezeichnete das Vorgehen damals gegenüber unserer Zeitung als „undemokratisch“ und war der Ansicht, er hätte den neuen Fraktionschef mitwählen müssen. So verließ Alscher die Fraktion.

„Der Verlust des Fraktionsstatus im Landtag hat nicht nur die politische Handlungsfähigkeit der Partei erheblich geschwächt, sondern auch zahlreiche engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze gekostet“, begründet Zöpfchen den Parteiausschluss weiter.

Überrascht habe Alscher der Parteiausschluss nicht. Nach den Streitigkeiten der letzten Monate sei das abzusehen gewesen, sagt er. Er wolle sein Landtagsmandat als fraktions- und parteiloser Abgeordneter sowie auch sein Mandat für die Freien Wähler im Birkenfelder Kreistag wie bisher weiter ausüben. „Vorerst läuft alles ganz normal weiter, auch auf lokaler Ebene“, teilt Alscher mit. Weiter wolle er sich vorerst nicht äußern.

Birkenfelder Kreisvorsitzender erklärt Rücktrittspläne

Im Kreis Birkenfeld hat der Parteiausschluss Alschers jedoch direkte Folgen für die Freien Wähler. „Unter der jetzigen Landesführung sehe ich keine Zukunft für mich als Kreisvorsitzender der Freien Wähler“, erklärt Michel Grandmaire, der bisher im Nationalparklandkreis die Geschicke der Freien Wähler leitete, seinen geplanten Rücktritt. Sein Rücktritt sei dabei eine direkte Folge des Parteiausschlusses von Alscher.

Alscher habe mit seinem Rücktritt aus der FW-Landtagsfraktion im Sommer „nicht falsch gehandelt“, ist Grandmaire überzeugt. „Bernhard Alscher hat mit seinem Rücktritt eine Position gegenüber dem Landesvorstand deutlich gemacht, die wir als Kreisverband teilen.“ Einen Grund für einen Parteiausschluss sieht Grandmaire hier nicht gegeben.

i Der Birkenfelder Kreisvorsitzende der Freien Wähler Michel Grandmaire erklärt als direkte Folge von Alschers Parteiauschluss seine Rücktrittspläne. Diana Grandmaire

Für den ehemaligen Bürgermeister der VG Birkenfeld und seinen langjährigen Weggefährten in der Kommunalpolitik hat Grandmaire nur lobende Worte übrig. „Seine Verdienste für die Freien Wähler und die Bürger im Kreis und der Verbandsgemeinde Birkenfeld sind zahlreich.“ Diese habe er auch im Verfahren zu Alschers Parteiausschluss vor dem Landesschiedsgericht der Freien Wähler hervorgehoben. Grandmaires Rücktritt wird nicht sofort vollzogen. „Ich will niemanden, ob im Kreis, oder den Verbandsgemeinden im Stich lassen, es wird einen geordneten Übergang geben“, teilt Grandmaire mit.

Das Amt des Fraktionssprechers der Freien Wähler im Birkenfelder Kreitag soll Alscher dem Kreisverband zufolge weiter auch als Parteiloser ausüben. „Die Politik hier vor Ort und das, was im Landtag passiert, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe“, sagt Matthias König, der ebenfalls für die FW im Kreistag sitzt. Alscher besitze ein großes Wissen über die Region und ihre Verwaltung, von dem die Freien Wähler und auch die Bürger regelmäßig profitieren würden, lobt König seinen Fraktionskollegen. „Wir wollen als Freie Wähler im Kreis Birkenfeld gemeinsam mit Bernhard Alscher weiter gute und pragmatische Politik für die Bürger machen, daran hat sich nichts geändert“, sagt König.

Grandmaires Rücktrittspläne bedauert König. „Wir würden einen Vorsitzenden verlieren, der sich immer durch seine Sachlichkeit und Fairness ausgezeichnet hat.“