Kritik an Verwaltung Freie Liste: Was soll Sitzbank vor der Klotür in Idar? 08.10.2025, 10:00 Uhr

i Die Freie Liste Idar-Oberstein beklagt, die Sanierung des Marktplatzbereiches in Idar sei nicht so umgesetzt worden, wie es der Stadtrat beschlossen hatte. Das betrifft die Umgebung des neuen Toilettenhäuschens. Hosser. HOSSER

Die Freie Liste Idar-Oberstein beklagt, ein Stadtratsbeschluss mit Blick auf den Marktplatz in Idar sei nicht korrekt umgesetzt worden. In der nächsten Stadtratssitzung Ende Oktober soll es Antworten geben.

Frank Schnadthorst, Vorsitzender der Freien Liste im Stadtrat Idar-Oberstein, übt Kritik an der Verwaltung. Es geht dabei um das Sanierungsgebiet Kernbereich Idar (Umbau nordwestlicher Teilbereich des Marktplatzes Idar mit Toilettenanlage). Die tatsächliche Ausführung des Projektes entspreche in weiten Bereichen weder der eigenen (und aus Schnadthorsts Sicht gelungenen) Projektskizze der Verwaltung noch dem darauf basierenden Beschluss des ...







Artikel teilen

Artikel teilen