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Freie Liste Idar-Oberstein gegen erweiterte Stadtspitze
Die Freie Liste betont: „Bürgermeister Friedrich Marx macht einen guten Job.“ Die Fraktion spricht sich gegen eine Erweiterung d
Die Freie Liste betont: „Bürgermeister Friedrich Marx macht einen guten Job.“ Die Fraktion spricht sich gegen eine Erweiterung der Stadtspitze aus.
Hosser

Die Freie Liste Idar-Oberstein bezieht klar Position und spricht sich mit Blick auf die Nachfolge von Bürgermeister Friedrich Marx gegen eine Erweiterung der Stadtspitze aus. Zudem habe der Antrag von CDU, AfD und SPD einen „Beigeschmack“.

Lesezeit 1 Minute
Mit dem gemeinsamen Antrag der CDU, SPD und AFD sowie den beiden fraktionslosen Stadtratsmitglieder zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Idar-Oberstein wurde eine intensive Diskussion angestoßen. Durch die Änderung der Hauptsatzung soll die Anzahl der hauptamtlichen Beigeordneten auf bis zu zwei Beigeordnete erhöht werden.
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