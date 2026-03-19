Vater und Sohn haben Erfolg Freie Hände: Idar-Obersteiner System sehr effektiv Vera Müller 19.03.2026, 15:46 Uhr

i Sohn Julian beim Programmieren. Der 13-Jährige unterstützt den Vater. Oliver Christian Freitag

Wenn der Vater mit dem Sohne... Bei den Freitags aus Idar-Oberstein kommt dann ein System heraus, das beim DRK Birkenfeld mit offenen Armen empfangen wird, weil es die Arbeit erleichtert.

Das in Idar-Oberstein von Oliver Christian Freitag und seinem 13-jährigen Sohn Julian entwickelte „Scan and Push Operating System“ (SPOS) hat sich erneut im Praxiseinsatz bewährt. Nach einem ersten erfolgreichen Testlauf wurde das System nun in einem weiteren Pilotversuch beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Kreisverband Birkenfeld unter realen Arbeitsbedingungen eingesetzt – mit durchweg positiver Bewertung.







Artikel teilen

Artikel teilen