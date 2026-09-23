Tourismusprojekte in Planung Freie Bahn für Rundweg um die Steinbachtalsperre Kurt Knaudt 23.09.2026, 18:00 Uhr

i Die Arbeiten für den rund 6,5 Kilometer langen Weg rund um die Steinbachtalsperre sollen bald beginnen. Ein Teil davon muss neu angelegt werden. Kurt Knaudt

Ein neuer Wanderweg soll Naturfans begeistern. Und die Hängeseilbrücke im Tal der Jahrtausende könnte bald mehr als eine Vision werden. Welche Herausforderungen und Potenziale das Tal birgt – und was im Tourismusausschuss noch Thema war.

Um zwei Projekte, von denen das eine bald verwirklicht werden kann, während das andere bisher nur eine Vision ist, ging es in der jüngsten Sitzung des Tourismusausschusses der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen. Das Netzwerk der Wanderwege in der VG wird demnach bald um eine neue Attraktion reicher, auf die viele Einheimische schon lange warten.







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