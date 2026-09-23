Ein neuer Wanderweg soll Naturfans begeistern. Und die Hängeseilbrücke im Tal der Jahrtausende könnte bald mehr als eine Vision werden. Welche Herausforderungen und Potenziale das Tal birgt – und was im Tourismusausschuss noch Thema war.
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Um zwei Projekte, von denen das eine bald verwirklicht werden kann, während das andere bisher nur eine Vision ist, ging es in der jüngsten Sitzung des Tourismusausschusses der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen. Das Netzwerk der Wanderwege in der VG wird demnach bald um eine neue Attraktion reicher, auf die viele Einheimische schon lange warten.