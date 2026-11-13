Beckenlift und neuer Eingang Freibad in Birkenfeld soll barrierefrei werden Niels Heudtlaß 13.11.2026, 11:00 Uhr

i Aktuell sind die Becken leer – vielleicht schon ab kommendem Sommer können Menschen mit Behinderung dank eines Beckenlifts besser einsteigen. Reiner Drumm. Rd

Neuer Beckenlift, neuer Eingangsbereich, mehr Digitalisierung: Ein Umbau am Freibad ist geplant. Finanziert wird der durch das RZN-Programm des Landes. Welche weiteren Projekte über das Förderprogramm laufen und welche bereits abgeschlossen sind.

Noch vor der großen Sanierung, die für das Freibad in Birkenfeld geplant, aber noch nicht terminiert ist, sollen einige Umbauarbeiten zeitnah stattfinden. Damit soll das Freibad barrierefrei werden. Ein mobiler Beckenlift werde Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zum Becken ermöglichen, teilt Torsten Gnad, Werkleiter der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld, die das Freibad betreibt, mit.







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