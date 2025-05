Freibad Birkenfeld startet in die Badesaison

Alle Vorbereitungen sind getroffen: Das Birkenfelder Freibad eröffnet am Samstag die Becken. Dabei können sich Badegäste nicht nur auf die Erfrischung im kühlen Nass, sondern auch auf das Angebot der neuen Kioskbetreiberin freuen.

Der Sommer ist, zumindest was die Temperaturen betrifft, eingetroffen – viele sehen sich bereits nach einer Abkühlung. Passend also, dass das Freibad Birkenfeld ab Samstag, 17. Mai, seine Becken für Besucher öffnet. Montags von 11 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags von 9 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis 19 Uhr können Birkenfelder und Gäste aus der Region also wieder den Sprung ins kalte Nass genießen.

„Wir hoffen auf gutes Wetter und Besucherströme von mehr als 50.000 Gästen in dieser Badesaison“, sagt der stellvertretende Leiter der Verbandsgemeindewerke Torsten Gnad. Bevor das Freibad eröffnet, hätten in den vergangenen Wochen allerdings noch einige Vorbereitungen getroffen werden müssen. „Es standen noch kleine Sanierungsarbeiten an“, berichtet Gnad. So hätten die Werke, als Betreiber des Birkenfelder Freibads unter anderem den Sprungturm ausgebessert. Dort seien Verschleißteile ausgetauscht und der Turm neu gestrichen worden, wie Gnad mitteilt.

i Auch Schwimmmeister Christian Nowack und seine Kollegen sind bestens darauf vorbereitet, in dieser Saison wieder für die Sicherheit im Badebetrieb zu sorgen. Reiner Drumm. Rd

Während der Baumkontrolle in ganz Birkenfeld seien auch am Freibad kranke, beziehungsweise beschädigte, Bäume erkannt worden, die unter anderem die Sicherheit der Badegäste, aber auch des Verkehrs im Außenbereich gefährdet hätten. „Leider mussten rund 15 Bäume komplett gefällt werden, bei zahlreichen anderen seien die Äste beschnitten worden“, teilt Gnad mit. Für die Eröffnung sei dies aber notwendig gewesen.

Neue Kiosk-Pächterin im Freibad Birkenfeld

Damit auch im wichtigsten Teil des Freibads, den Becken, nichts schiefgeht, haben die VG-Werke unter anderem die Pumpen und Fernsteuertechnik kontrolliert, die für den Wasseraustausch sowie die benötigte Chlorkonzentration im Schwimmbadwasser sorgen. Im Jahr 2022 sorgte eine defekte Pumpe dafür, dass der Nichtschwimmerbereich für einige Wochen geschlossen werden musste. „Wir kontrollieren alles regelmäßig, damit so ein Vorfall sich nicht wiederholt und wir den Badegästen das beste Erlebnis in unserem Freibad garantieren können“, sagt Gnad.

i Im Kiosk wird Scholeh Fatollah Zadeh ab dieser Badesaison für die Bewirtung der Schwimmer sorgen. Niels Heudtlaß

Für diese Badesaison gibt es dabei abermals eine kulinarische Überraschung für die Birkenfelder Freibad-Fans. Der bisherige Kiosk-Pächter Thomas Kreis, der zur vergangenen Saison den Kioskbetrieb übernahm, hatte kurzfristig seinen Rückzug verkündet. „Es war eine tolle Saison mit netten Gästen, aber neben den anderen Lokalen, die wir betreiben, war es zu viel, wir wollten uns wieder auf unser Kerngeschäft fokussieren“, erklärt der Inhaber der Gaststätte Zur Weiherschleife „Offene Flamme Thomas Kreis“ in Idar-Oberstein, seinen Rückzug. Doch die VG Birkenfeld fand schnell Ersatz. Mit Scholeh Fatollah Zadeh übernimmt ab der Eröffnung des Freibads eine erfahrene Gastronomin den Kiosk. Gemeinsam mit ihrem Bruder betreibt sie das italienische Restaurant Casa Massimo in Hermeskeil. Es sei großes Glück gewesen, dass sich so schnell Ersatz gefunden habe, sagt Gnad. „Das Bauchgefühl war gut, das Konzept passte und wir freuen uns auf die kommende Badesaison mit den neuen Pächtern.“ Das Konzept soll klassisch bleiben: Pommes, Currywurst, Frikadellen, Eis und kühle Getränke wird es also auch weiterhin im Birkenfelder Freibad geben.

VG Birkenfeld erhöht Freibadpreise

Für den Genuss von Speisen und kühlem Nass müssen die Badegäste nun ein wenig mehr zahlen. Der Rat der VG Birkenfeld hat sich schon vor einiger Zeit für eine Preiserhöhung beim Eintritt entschieden. Diese soll ab dieser Badesaison gelten. Um 50 Cent wird sich der Preis für Tageskarten für das Birkenfelder Freibad in diesem Jahr erhöhen. Statt 4,50 Euro zahlen Erwachsene also 5 Euro, Jugendliche und Schüler zahlen 3,50 statt wie bisher 3 Euro. Die Erhöhung betrifft alle Besuchergruppen.

Bei den Saisonkarten bedeutet das eine Erhöhung von rund 10 Euro pro Besuchergruppe. Erwachsene und Familien mit Sozialpass zahlen für die Saisonkarte also jetzt 120, statt wie bisher 110 Euro. Die Saisonkarte für Schüler und Jugendliche kostet nun 55 Euro. Mit der Preiserhöhung will die VG den gestiegenen Personalkosten sowie den hohen Kosten für die in Zukunft geplante Sanierung Rechnung tragen.