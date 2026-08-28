Mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage sollen die Betriebskosten des Birkenfelder Freibads gesenkt werden. 370.000 Euro sollen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm in das Projekt fließen.
Lesezeit 2 Minuten
Zur nachhaltigen Senkung der Energie- und Betriebskosten soll das Freibad Birkenfeld ein Batteriespeichersystem in Verbindung mit einer Photovoltaik-Carportanlage sowie einer Photovoltaik-Dachanlage erhalten. Der Haupt- und Finanzausschuss Birkenfeld hat in seiner Sitzung am Mittwochabend die Weichen zur Finanzierung des Projekts gestellt.