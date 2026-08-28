Energie sparen Freibad Birkenfeld: Photovoltaik soll Kosten senken Peter Bleyer 28.08.2026, 11:00 Uhr

i Viel los war in dieser Saison auch im Freibad Birkenfeld. Um die Betriebs- und Energiekosten zu senken, soll bald eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Reiner Drumm

Mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage sollen die Betriebskosten des Birkenfelder Freibads gesenkt werden. 370.000 Euro sollen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm in das Projekt fließen.

Zur nachhaltigen Senkung der Energie- und Betriebskosten soll das Freibad Birkenfeld ein Batteriespeichersystem in Verbindung mit einer Photovoltaik-Carportanlage sowie einer Photovoltaik-Dachanlage erhalten. Der Haupt- und Finanzausschuss Birkenfeld hat in seiner Sitzung am Mittwochabend die Weichen zur Finanzierung des Projekts gestellt.







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