Energie sparen
Freibad Birkenfeld: Photovoltaik soll Kosten senken
Viel los war in dieser Saison auch im Freibad Birkenfeld. Um die Betriebs- und Energiekosten zu senken, soll bald eine Photovolt
Viel los war in dieser Saison auch im Freibad Birkenfeld. Um die Betriebs- und Energiekosten zu senken, soll bald eine Photovoltaikanlage errichtet werden.
Reiner Drumm

Mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage sollen die Betriebskosten des Birkenfelder Freibads gesenkt werden. 370.000 Euro sollen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm in das Projekt fließen.

Lesezeit 2 Minuten
Zur nachhaltigen Senkung der Energie- und Betriebskosten soll das Freibad Birkenfeld ein Batteriespeichersystem in Verbindung mit einer Photovoltaik-Carportanlage sowie einer Photovoltaik-Dachanlage erhalten. Der Haupt- und Finanzausschuss Birkenfeld hat in seiner Sitzung am Mittwochabend die Weichen zur Finanzierung des Projekts gestellt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungEnergie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren