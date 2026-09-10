Schließung am 13. September Freibad Birkenfeld erlebt „perfekte Badesaison“ Niels Heudtlaß 10.09.2026, 17:19 Uhr

i Viel Betrieb verzeichnete das Freibad Birkenfeld in dieser Saison. Reiner Drumm

Rekordsaison: Mehr Badegäste als jeweils in den vergangenen sieben Jahren sind in der Freibadsaison 2026 in das Birkenfelder Freibad geströmt. Trotzdem ist die Besucherzahl nicht vergleichbar mit den Hochzeiten. Was das für das Freibad bedeutet.

„Sehr gut. Perfekte Freibadsaison“, bewertet der Leiter der Werke der Verbandsgemeinde Birkenfeld, Torsten Gnad, die auf das Ende zugehende Saison im Freibad Birkenfeld. Wenn am 13. September die Schwimmbecken schließen, liegt die beste Saison seit Jahren hinter dem Freibad Birkenfeld.







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