Landtagswahl am 22. März
Frederik Grüneberg will den Wirtschaftsstandort stärken
Frederik Grüneberg tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 19 – Birkenfeld für die CDU an.
Paul Schneider

Frederik Grüneberg tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 19 – Birkenfeld für die CDU an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet er in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Lesezeit 3 Minuten
Frederik Grüneberg ist 28, verheiratet und lebt in Idar-Oberstein. Nach dem Fachabitur machte er eine Duale Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement. Derzeit ist er hauptamtlich Geschäftsstellenleiter des Landesjagdverbands Rheinland-Pfalz.

