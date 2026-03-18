Das Gespräch mit dem jungen CDU-Kandidaten für den Landtag erbrachte einige Überraschungen. Zum Beispiel, dass der 28-jährige Idar-Obersteiner nie in Urlaub fährt...
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Frederik Grüneberg ist Idar-Obersteiner durch und durch. Und Christdemokrat. Und Jäger. Und Vereinsmensch. Alles durch und durch. Und er fährt nie in Urlaub... Dafür hat der 28-Jährige umso mehr andere Hobbys. Und Ämter... Das sind so viele, er bekommt sie auf die Schnelle gar nicht alle zusammen: Da sind die Sportschützen, der Verein „Schmuck-Kultur“, die Jagdhornbläser.