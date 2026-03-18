Porträt zur Landtagswahl 2026 Frederik Grüneberg: Die Jagd ist seine Passion Stefan Conradt 18.03.2026, 18:00 Uhr

i Im Café Maje traf der NZ-Reporter Frederik Grüneberg, CDU-Direktkandidat im Wahlkreis 19 für die Landtagswahl am 22. März. Stefan Conradt

Das Gespräch mit dem jungen CDU-Kandidaten für den Landtag erbrachte einige Überraschungen. Zum Beispiel, dass der 28-jährige Idar-Obersteiner nie in Urlaub fährt...

Frederik Grüneberg ist Idar-Obersteiner durch und durch. Und Christdemokrat. Und Jäger. Und Vereinsmensch. Alles durch und durch. Und er fährt nie in Urlaub... Dafür hat der 28-Jährige umso mehr andere Hobbys. Und Ämter... Das sind so viele, er bekommt sie auf die Schnelle gar nicht alle zusammen: Da sind die Sportschützen, der Verein „Schmuck-Kultur“, die Jagdhornbläser.







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