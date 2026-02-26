Alljährlich wird weltweit am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert. Dabei geht es um Solidarität und die Würdigung feministischer Errungenschaften. In Idar-Oberstein wird der Tag auch in diesem Jahr von einem Programm begleitet.
Frauenpower im März. Eine ganze Veranstaltungsreihe rankt sich um den Internationalen Frauentag am 8. März, der auch in Idar-Oberstein entsprechend mit Leben gefüllt werden soll. Zum 18. Mal übernimmt der Verein Frauen helfen Frauen die Regie. Im Fokus stehen wie in jedem Jahr die internationale und kommunale Solidarität und die Würdigung feministischer Errungenschaften und Forderungen.