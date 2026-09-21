Der Frauenchor Chorios sorgte mit seiner dichten und bunten Mischung aus Pop und Gospel für regelrechte Partystimmung in der Idar-Obersteiner Johanneskirche. Das Publikum war begeistert.
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Beschwingte Schritte und fröhliche Gesichter – nach dem Konzert des Frauenchors Chorios in der evangelischen Johanneskirche verließen die zahlreichen Besucher die Kirche in bester Laune. Kein Wunder: Der Chor hatte mit seiner dichten und bunten Mischung aus Pop und Gospel für regelrechte Partystimmung in der Kirche gesorgt.