Konzert in Idar-Oberstein Frauenchor Chorios sorgt für Partystimmung Ingrid Raagaard 21.09.2026, 11:00 Uhr

i Frauenchor Chorios: Partystimmung mit "It' Raining Men" Ingrid Raagaard

Der Frauenchor Chorios sorgte mit seiner dichten und bunten Mischung aus Pop und Gospel für regelrechte Partystimmung in der Idar-Obersteiner Johanneskirche. Das Publikum war begeistert.

Beschwingte Schritte und fröhliche Gesichter – nach dem Konzert des Frauenchors Chorios in der evangelischen Johanneskirche verließen die zahlreichen Besucher die Kirche in bester Laune. Kein Wunder: Der Chor hatte mit seiner dichten und bunten Mischung aus Pop und Gospel für regelrechte Partystimmung in der Kirche gesorgt.







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