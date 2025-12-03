Stadtrat Idar-Oberstein
Frauen helfen Frauen: Zuschuss um 2000 Euro erhöht
Der Verein "Frauen helfen Frauen" ist Träger der Einrichtungen Frauenhaus, Frauennotruf und Interventionsstelle. Nun wurde der Zuschuss vonseiten der Stadt um 2000 Euro erhöht.
Das passte ganz aktuell zu den Orange Days, die Gewalt an Frauen in den Fokus rücken. Die Stadt Idar-Oberstein erhöht den Zuschuss für den Verein „Frauen helfen Frauen“. Allerdings nur minimal. 

Lesezeit 2 Minuten
Gute Nachricht für den Verein „Frauen helfen Frauen“, der Stadtrat Idar-Oberstein hat einstimmig beschlossen, dass die Stadt mehr finanzielle Unterstützung für die Projekte des Vereins leistet. Vorangegangen war ein Antrag der SPD-Fraktion. Der Verein „Frauen helfen Frauen“ sei seit Jahrzehnten eine tragende Säule im Hilfesystem der Stadt Idar-Oberstein und des Landkreises Birkenfeld.

