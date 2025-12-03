Stadtrat Idar-Oberstein Frauen helfen Frauen: Zuschuss um 2000 Euro erhöht Vera Müller 03.12.2025, 10:00 Uhr

i Der Verein "Frauen helfen Frauen" ist Träger der Einrichtungen Frauenhaus, Frauennotruf und Interventionsstelle. Nun wurde der Zuschuss vonseiten der Stadt um 2000 Euro erhöht. Fabian Sommer. picture alliance/dpa

Das passte ganz aktuell zu den Orange Days, die Gewalt an Frauen in den Fokus rücken. Die Stadt Idar-Oberstein erhöht den Zuschuss für den Verein „Frauen helfen Frauen“. Allerdings nur minimal.

Gute Nachricht für den Verein „Frauen helfen Frauen“, der Stadtrat Idar-Oberstein hat einstimmig beschlossen, dass die Stadt mehr finanzielle Unterstützung für die Projekte des Vereins leistet. Vorangegangen war ein Antrag der SPD-Fraktion. Der Verein „Frauen helfen Frauen“ sei seit Jahrzehnten eine tragende Säule im Hilfesystem der Stadt Idar-Oberstein und des Landkreises Birkenfeld.







Artikel teilen

Artikel teilen