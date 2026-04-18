Klinikum Idar-Oberstein
Frau hat Schlaganfall: Ehemann reagiert blitzschnell  
Hedwig Christ mit dem Team der behandelnden Ärzte, der Pflege und der Logopädie des Klinikums
Hedwig Christ mit dem Team der behandelnden Ärzte, der Pflege und der Logopädie des Klinikums
Moritz Forster/SHG. SHG/Moritz Forster

Beim Schlaganfall gilt eine einfache Regel: Zeit ist Hirn. Jede Sekunde zählt. Durch die blitzschnelle und professionelle Reaktion ihres Ehemanns konnte Hedwig Christ im Klinikum Idar-Oberstein optimal betreut werden. 

Lesezeit 4 Minuten
Es ist ein ganz gewöhnlicher Abend. Gegen 22.30 Uhr legen sich Hedwig Christ und ihr Mann Werner in ihrem Zuhause in Lindenschied (Verbandsgemeinde Kirchberg) schlafen. Sie sprechen noch über den kommenden Urlaub im April, mit dem Wohnmobil wollen sie an den Laacher See.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren