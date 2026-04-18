Beim Schlaganfall gilt eine einfache Regel: Zeit ist Hirn. Jede Sekunde zählt. Durch die blitzschnelle und professionelle Reaktion ihres Ehemanns konnte Hedwig Christ im Klinikum Idar-Oberstein optimal betreut werden.
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Es ist ein ganz gewöhnlicher Abend. Gegen 22.30 Uhr legen sich Hedwig Christ und ihr Mann Werner in ihrem Zuhause in Lindenschied (Verbandsgemeinde Kirchberg) schlafen. Sie sprechen noch über den kommenden Urlaub im April, mit dem Wohnmobil wollen sie an den Laacher See.