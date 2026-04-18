Klinikum Idar-Oberstein Frau hat Schlaganfall: Ehemann reagiert blitzschnell Vera Müller 18.04.2026, 11:00 Uhr

i Hedwig Christ mit dem Team der behandelnden Ärzte, der Pflege und der Logopädie des Klinikums Moritz Forster/SHG. SHG/Moritz Forster

Beim Schlaganfall gilt eine einfache Regel: Zeit ist Hirn. Jede Sekunde zählt. Durch die blitzschnelle und professionelle Reaktion ihres Ehemanns konnte Hedwig Christ im Klinikum Idar-Oberstein optimal betreut werden.

Es ist ein ganz gewöhnlicher Abend. Gegen 22.30 Uhr legen sich Hedwig Christ und ihr Mann Werner in ihrem Zuhause in Lindenschied (Verbandsgemeinde Kirchberg) schlafen. Sie sprechen noch über den kommenden Urlaub im April, mit dem Wohnmobil wollen sie an den Laacher See.







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