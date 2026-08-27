Gemeinderat unter Druck
Frank Marx ist neuer alter Bürgermeister in Stipshausen
Frank Marx (links) erhält vom ersten Beigeordneten Ivo Schmieden die Ernennungsurkunde, nachdem er im Rat einstimmig zum Ortsbüg
Frank Marx (links) erhält vom ersten Beigeordneten Ivo Schmieden die Ernennungsurkunde, nachdem er im Rat einstimmig zum Ortsbügermeister gewählt worden war.
Hermann Mosel

Eigentlich wollte Frank Marx nicht erneut Bürgermeister von Stipshausen werden. Doch es fand sich wieder kein Kandidat für das Amt – und so forderte Landrat Miroslaw Kowalski den Gemeinderat auf, bis Ende August einen Bürgermeister zu wählen.

Lesezeit 1 Minute
Vor der Kommunalwahl hatte Ortsbürgermeister Frank Marx angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen. Nach 15 Jahren in dieser Funktion sei es Zeit für eine Ablösung, zumal er auch als Unternehmer im Medizinbereich beruflich stark gefordert sei.
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