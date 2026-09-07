Spekulation in Idar-Oberstein Frank Frühauf will nach 2031 Oberbürgermeister bleiben Vera Müller 07.09.2026, 11:57 Uhr

i Kreisbeigeordneter Immanuel Hoffmann (von links), Oberbürgermeister Frank Frühauf und seine Frau Gabi beim Konzert des MV Tiefenstein in der Messehalle: Der OB betont, dass es aktuell keinen Grund gebe, 2030 nicht erneut zu kandidieren. Michael Greber

Klare Ansage des Oberbürgermeisters der Stadt Idar-Oberstein, Frank Frühauf: Für ihn gibt es aktuell keinen Grund, bei der Urwahl 2030 nicht erneut zu kandidieren, wie er in einer Stellungnahme betont.

Wer wird Idar-Obersteiner Bürgermeister und Nachfolger von Friedrich Marx, der zum 30. Juni 2027 vorzeitig in Ruhestand geht? Darüber haben wir dieser Tage ein wenig spekuliert: Wer drängt sich auf? Wer bringt sich in Position? Am Mittwoch, 9. September, werden in der Sitzung des Ältestenrates der Stadt diesbezüglich erste Weichen gestellt.







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