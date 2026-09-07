Spekulation in Idar-Oberstein
Frank Frühauf will nach 2031 Oberbürgermeister bleiben
Kreisbeigeordneter Immanuel Hoffmann (von links), Oberbürgermeister Frank Frühauf und seine Frau Gabi beim Konzert des MV Tiefen
Kreisbeigeordneter Immanuel Hoffmann (von links), Oberbürgermeister Frank Frühauf und seine Frau Gabi beim Konzert des MV Tiefenstein in der Messehalle: Der OB betont, dass es aktuell keinen Grund gebe, 2030 nicht erneut zu kandidieren.
Michael Greber

Klare Ansage des Oberbürgermeisters der Stadt Idar-Oberstein, Frank Frühauf: Für ihn gibt es aktuell keinen Grund, bei der Urwahl 2030 nicht erneut zu kandidieren, wie er in einer Stellungnahme betont. 

Lesezeit 2 Minuten
Wer wird Idar-Obersteiner Bürgermeister und Nachfolger von Friedrich Marx, der zum 30. Juni 2027 vorzeitig in Ruhestand geht? Darüber haben wir dieser Tage ein wenig spekuliert: Wer drängt sich auf? Wer bringt sich in Position? Am Mittwoch, 9. September, werden in der Sitzung des Ältestenrates der Stadt diesbezüglich erste Weichen gestellt.
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