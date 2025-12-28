Idar-Obersteiner OB Frank Frühauf: „Ich glaube fest an die Menschen hier“ Vera Müller 28.12.2025, 14:00 Uhr

i Sponsoren und Organisatoren sowie OB Frank Frühauf (3. von links) freuten sich auf die 28. Jazztage: für den OB ein jährliches Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt. Vera Müller

Seit zehn Jahren ist Frank Frühauf Oberbürgermeister der Stadt Idar-Oberstein. Mit unserer Zeitung blickt der 57-Jährige zurück und in die Zukunft. Er übt Kritik an der unumgänglichen Mangelverwaltung und wünscht sich raum für Visionen.

Optimismus verbreitet Oberbürgermeister Frank Frühauf. Was hat den 57-Jährigen, der seit zehn Jahren Oberbürgermeister der Stadt ist, 2025 bewegt? Welche Herausforderungen sieht er 2026? „Trotz der aktuellen Sparzwänge konnten wir 2025 auch wichtige Zukunftssignale für Idar-Oberstein setzen.







